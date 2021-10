Comcast: NBC räumt dank Olympia ab

Wirtschaft

Die europäische Sky-Gruppe baut den Umsatz binnen eines Jahres massiv aus. Der Konzern hat seine Hausaufgaben gemacht.

Am Donnerstag legte der Medienkonzern Comcast in New York seine Zahlen für das dritte Quartal 2021 vor. Die lassen sich durchaus sehen, denn das Unternehmen hat unter anderem durch die Olympischen Spiele massiv hinzugewonnen. Rund 1,7 Milliarden US-Dollar brachten die zwei Wochen in Tokio. Die NBC-Universal-Sparte setzte 10,001 Milliarden US-Dollar in den Monaten Juli, August und September um – ein Plus von 57,9 Prozent. Das Ergebnis der Studio-Einheit stieg von 1,9 auf 2,4 Milliarden US-Dollar. In diesem Bereich gab es nur einen kleinen Anstieg, da Universal seine Werke trotz Pandemie unter anderem an Streamingdienste loswurde.Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen lag bei NBCUniversal bei 997 Millionen US-Dollar, im Vorjahreszeitraum setzte man 985 Millionen Euro um. Das Studiogeschäft ging um 47,3 Prozent auf 179 Millionen US-Dollar zurück. Zeitgleich verbesserte sich das Themenpark-Segment von 174 auf 434 Millionen Euro, der Gesamtgewinn stieg von 910 Millionen auf 1,349 Milliarden US-Dollar.Der Pay-TV-Konzern Sky verringerte seine Kosten um zehn Prozent, gleichzeitig stieg der Umsatz von 4,79 auf 4,988 Milliarden US-Dollar. Aufgrund dieser Verschiebung kletterte der Gewinn von 515 auf 971 Millionen Euro. Dieses Ergebnis wird sich im kommenden Jahr noch einmal deutlich verändern, wenn die Sport-Rechte-Kosten weiter verringert werden. Allerdings sanken zuletzt wieder die Kundenbeziehungen, wie im Vorjahreszeitraum hat man 23,0 Millionen Abonnenten. Beim Internetbereich legte Comcast ebenfalls zu. Der Umsatz kletterte von 15,0 auf 16,1 Milliarden US-Dollar, innerhalb eines Jahres stiegen die Kundenbeziehungen von 32,7 auf 34,0 Millionen. Der Gewinn betrug starke 7,1 Milliarden US-Dollar. Der gesamte Comcast-Konzern erwirtschaftete im dritten Quartal neun Milliarden US-Dollar (+18,1%), der Umsatz kletterte von 25,5 auf 30,3 Milliarden US-Dollar."Ich freue mich über unsere starken operativen und finanziellen Ergebnisse in diesem Quartal. Jeder unserer Geschäftsbereiche verzeichnete ein deutliches Wachstum des bereinigten EBITDA und trug zu einem zweistelligen Anstieg unseres bereinigten Gewinns je Aktie bei. Bei Cable blieben unsere Kunden- und Finanzkennzahlen stark, was durch ein 10-prozentiges Wachstum des bereinigten EBITDA, die höchste Kundenbindung in einem dritten Quartal und die meisten Mobilfunk-Neuzugänge seit der Einführung von Xfinity Mobile im Jahr 2017 unterstrichen wurde. Unsere Ergebnisse bei NBCUniversal werden weiterhin von der anhaltenden Erholung in unseren heimischen Themenparks sowie dem Erfolg unserer linearen und Streaming-Medienplattformen angetrieben. Bei Sky hat unser britisches Geschäft seine Dynamik beibehalten und ein gesundes Wachstum bei Umsatz, EBITDA und Kundenbeziehungen erzielt. Ich freue mich über die Möglichkeit, auch in Zukunft in unsere globale Technologieplattform und andere Geschäftsbereiche zu investieren und gleichzeitig mehr Kapital an die Aktionäre zurückzugeben. Diese Strategie spiegelt sich in unseren jüngsten Produkteinführungen wider - XClass TV in den USA und Sky Glass in Europa - sowie in den 2,7 Milliarden Dollar, die wir durch eine Kombination aus Aktienrückkäufen und Dividendenzahlungen an unsere Aktionäre zurückgegeben haben", kommentierte Brian L. Roberts, Chairman und Chief Executive Officer der Comcast Corporation.