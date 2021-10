Sat.1 Emotions entdeckt «Cristela» neu

TV-News

Die Comedy-Serie soll an einem Samstagabend die Fernsehzuschauer unterhalten.

Die Fernsehserie um Cristela Alonzo, die auf den Namenhörte, war für den Fernsehsender für heutige Verhältnisse ein kleiner Hit. Rund fünf Millionen Fernsehzuschauer schalteten im Herbst 2014 ein. Doch damals war man am Freitagabend mit durchschnittlich 5,23 Millionen Fernsehzuschauer unzufrieden, weshalb das Format im Frühjahr 2015 auf dem Fernsehfriedhof landete.Nach Deutschland kam «Cristela» erst spät. Der Fernsehsender Sat.1 Emotions strahlte die Serie zwischen 29. Februar 2020 und 2. Mai 2020 als Premiere aus, bei Joyn folgte die Sendung direkt im Anschluss. Im Herbst 2020 setzte ProSieben Fun auf die Serie. Nun kehrt zu Serie ab Samstag, den 13. November 2021, auf den Samstagabend zurück. Diese wird in wird in Doppelfolgen ausgestrahlt.Darum geht es: Cristela hält entschieden an ihrem Traum fest, Anwältin zu werden. Nach sechs Studienjahren hofft sie, endlich den Absprung zu schaffen und mittels eines Praktikums bei einer angesehenen Kanzlei einzusteigen. Auch ihre Familie wünscht sich nichts sehnlicher als ihren Durchbruch - allen voran ihre Schwester und ihr Schwager, bei denen sich die Langzeitstudentin ungeniert eingenistet hat.