Bayern-Aus vor über 7 Millionen Zuschauern

Quotennews

Die Partie der zweiten Spielrunde zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern begeisterte über 7 Millionen Zuschauer.

Fußball im Fernsehen funktioniert zweifelsohne immer. Gestern ereignete sich das Duell zwischen dem Serienmeister FC Bayern München und der Borussia aus Mönchengladbach. Das Spiel der zweiten Pokalrunde startete um 20:45 Uhr, wobei bereits zu den Vorberichten 5,35 Millionen Zuschauer einen Marktanteil von 22,3 Prozent besorgten. Auch die jüngeren Zuschauer wollten früh in den Pokal-Abend starten und so waren bereits ab 20:15 Uhr 1,26 Millionen junge Zuschauer mit dabei. Der Marktanteil hier ergab 20,9 Prozent.Mit dem Anpfiff um 20:45 Uhr steigerte sich die Anzahl der Zuschauer auf 7,29 Millionen und der Marktanteil damit auf 27,3 Prozent. Mit dieser Reichweite konnte mit deutlichem Abstand kein anderer Sender. Am ehesten kam dem Pokal-Abend die ZDF-News-Sendungum 19:00 Uhr, die sich über 3,93 Millionen Zuschauer freuen konnte. Zusätzlich konnte die spätere Bayern-Niederlage fulminante 1,87 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren begeistern. Dadurch spielte sich ein Marktanteil von 26,7 Prozent am entsprechenden Markt ein.Auch hier konnte kein anderes Format mithalten, wenn auch der Abstand deutlich geringer als in puncto Gesamtreichweite war. Nach drei weiteren ARD-Formaten zeigte sichmit 0,93 Millionen Zuschauern aus dieser Altersgruppe und war damit ärgster Verfolger des Pokal-Fights. Der Marktanteil der RTL-Soap stellte sich bei 16,5 Prozent ein.