Grusel-Garantie bei TELE 5: «TELE 5 Fright Nights»

TV-News

Halloween steht vor der Tür und damit auch das Grusel-Programm bei TELE 5. Vom Nervenkitzel-Mittwoch gibt es bis zum Halloween-Wochenende sechs Horror-Klassiker.

Halloween ist nicht nur ein Fest für Kürbisse und Süßigkeiten, es geht darum sich zu gruseln. TELE 5 schnappt sich den amerikanischen Feiertag und sendet ab heute Abend, Mittwoch, der 27.10.2021, einen Horror-Klassiker nach dem anderen. Insgesamt erwarten die TELE 5-Zuschauer sechs Spielfilme am Wochenende und gleich zwei Klassiker am heutigen Mittwoch. Die Grusel-Filmeundstimmen ab 22:00 Uhr auf das Feiertags-Wochenende ein.Am Wochenende angekommen startete der Freitag die Halloween-Tour mit dem Andre Douglas-Filmum 22:25 Uhr. Im Anschluss spiegelt sich Kiefer Sutherland ab 00:05 Uhr durch. Der Samstag hält mitundzwei weitere Klassiker zum Grusel-Fest bereit. Samstags geht es um 22:00 Uhr und 23:55 Uhr los.Für die Bundesländer, die montags einen Feiertag im Kalender stehen haben, ergibt sich auch am Sonntag ordentlich Grusel-Potenzial zu später Stunde. Um 22:15 Uhr macht John Carpenter mit seinem Filmden Anfang, bevor, ebenfalls ein Film von Carpenter, ab 00:05 Uhr den Zuschauern das Fürchten lehren soll.