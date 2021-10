Dank Streaming: «Star Trek: Discovery» wandert ins Free-TV

TV-News

Die Fernsehserie war bislang nur bei Netflix zu sehen. Jetzt wird sie bei ViacomCBS zusätzlich ausgewertet.

Echte Trekkis benötigen in Deutschland Amazon und Netflix , um die derzeitigen Fernsehserien rund um «Star Trek» zu sehen. Inzwischen hat das Formatdrei Staffeln auf dem Buckel, eine vierte Runde ist schon in Planung. Das Format erlebte seine Premiere beim Streamingdienst Netflix. Produzent der Serie ist CBS Television Studios.Nun kommt «Star Trek Discovery» auch ins „frei-empfangbare“ Fernsehen, denn der ViacomCBS-Streamingdienst Pluto TV startet diesbezüglich einen eigenen Sender (Pluto TV Star Trek). Ab 1. November 2021 können die Nutzer eines Computers, Smartphones oder eines Fernsehsticks die Folgen der Serie in den Abendstunden sehen.Einen genauen Sendeplatz nannte der Fernsehsender nicht, man sprach davon, dass die Folgen „in den Abendstunden laufen“. Das Format dreht sich um den Sternflottenoffizier Michael Burnham. Im Tagesprogramm wiederholt ViacomCBS. Pluto startet im November noch den Sender Pluto TV Biografie. Inzwischen gibt es rund 111 eigene Streamingsender.