Disney ordnet TV-Presse und -Marketing

Vermischtes

Die Fernsehsender werden nun komplett von Shannon Ryan geleitet. Das Team von Hulu und Disney+ bleibt eigenständig.

Shannon Ryan, Leiterin von ABC, Hulu und Disney General Entertainment, hat ihre Marketing-, Kreativ- und Kommunikationsabteilungen umstrukturiert. Den Anfang macht eine neue Berichtsstruktur, die ABC Entertainment, ABC News, Disney TV Studios, Freeform und Disneys Syndication Unit unter eine gemeinsame Aufsicht stellt.Hulu wird ein separates Team beibehalten, das von Barrie Gruner geleitet wird, der zum Executive VP (zuvor VP) von Hulu Originals Marketing & Publicity aufgestiegen ist. Der Umzug wurde am Mittwoch von Ryan, President of Content Marketing für Hulu & General Entertainment, bekannt gegeben, der dies als eine Weiterentwicklung des "inhaltsorientierten Geschäftsmodells des Unternehmens" bezeichnete."Diese neue Struktur wird es uns ermöglichen, Systeme aufzubrechen, damit wir unsere Teams und unser riesiges Content-Portfolio besser unterstützen können", schrieb Ryan in einem Memo an die Mitarbeiter. "Durch die Vereinheitlichung der Marketing- und PR-Bereiche über alle unsere großartigen Marken hinweg werden wir Klarheit für unsere Organisation schaffen, eine bessere Zusammenarbeit fördern und noch mehr Möglichkeiten für den Erfolg von uns allen schaffen.""Bitte schließen Sie sich mir an und gratulieren Sie Naomi, Aaron, Erin, Barrie und Spencer zu ihren neuen erweiterten Aufgaben", schrieb Ryan in ihrem Memo. "Ich hatte das Privileg, sehr eng mit diesen außergewöhnlichen und umsichtigen Führungskräften zusammenzuarbeiten, und ich weiß, dass sie weiterhin ein Umfeld fördern werden, das es Ihnen allen ermöglicht, sich zu entfalten, groß zu denken und Ihre beste Arbeit zu leisten... Ich bin zuversichtlich, dass diese neue Struktur uns die Möglichkeit geben wird, unsere Stärke zu erhöhen, indem wir in unserer gesamten Agentur enger zusammenarbeiten können."