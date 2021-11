«Guidos Deko Queen» läuft bald täglich

TV-News

Statt am Samstag kehrt das Renovierungsformat werktäglich ins VOX-Programm zurück. Martin Rütter reist als «Der Hunderprofi unterwegs» derweil unter anderem ins Ahrtal.

Im März und April dieses Jahres startete VOX mitein weiteres Format mit Senderaushängeschild Guido Maria Kretschmer, der seit fast zehn Jahren fester Bestandteil des Kölner Sender ist. Eigentlich ist der Modedesigner für sein Format «Shopping Queen» bekannt, das seinem Metier eher entspricht doch VOX traut ihm offenbar auch den Job als Innenarchitekt zu, denn nur wenige Wochen nach der ersten Staffel verlängerte man die Sendung und kündigte für Herbst und Winter neue Folgen an – trotz mäßiger Quoten am Samstagnachmittag. Im Schnitt schalteten nur 0,59 Millionen Zuschauer ein, was Marktanteile von 3,6 Prozent bei allen und 5,9 Prozent bei den Umworbenen zur Folge hatte.Nun hat VOX den Start der zweiten Staffel angekündigt und somit eine Änderung in der Ausstrahlung bestätigt. Statt am Wochenende zeigt man «Guidos Deko Queen» ab dem 22. November immer von Montag bis Freitag ab 16 Uhr. Damit folgt Kretschmer sich selbst, denn ab 15 Uhr steht «Shopping Queen» fest im Programmplan. Geplant sind zunächst 20 neue Folgen, die ersten fünf stehen unter dem Motto „Ton in Ton - Tauche deinen Raum in eine trendige Farbwelt!“. In der Woche ab dem 29. November heißt es dann „Nimm Platz! Mache es dir und deinen Gästen herbstlich gemütlich!“.Pro Woche treten fünf Hobby-Deko-Spezialisten gegeneinander an und werkeln, schrauben, streichen und dekorieren im direkten Wettbewerb und wollen unter Zeitdruck zeigen, wer das beste Deko-Händchen hat und am Ende der Woche schließlich beim großen Finale in Hamburg zu „Guidos Deko Queen“ gekürt wird.Am Samstagvorabend hat VOX unterdessen für den 27. November unterdessen vier neue Folgen der Reportage-Reiheangekündigt. Martin Rütter begibt sich in der ersten Ausgabe ins von der Flutkatastrophe betroffene Ahrtal, um dort Menschen zu treffen, die alles verloren haben, aber durch die selbstlose Hilfe völlig Fremder wieder Mut fassen. Er spricht unter anderem mit Markus Wipperfürth, der als Lohnunternehmer nicht nur selbst bei den Aufräumarbeiten mit angepackt, sondern ein ganzes Hilfsnetzwerk aus Menschen und Material organisiert hat.