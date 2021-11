Die Film-Krone zum Samstagabend

Quotennews

Neben «Wetten, dass..?» und «The Masked Singer» gab es gestern mehrere Filme im Abendprogramm - wer setzt sich die Krone auf?

Der gestrige Samstagabend wurde überschattet von sagenhaften Quoten des ZDF-Show-Jubiläums, jedoch gab es auch andere starke Leistungen. Sat.1 VOX und RTLZWEI schickten Spielfilme in die Primetime - mit mehr oder weniger Erfolg. Gemessen an der Gesamtreichweite lässt sich nun also verteilen, wer sich am gestrigen Abend die Spielfilme-Krone aufsetzen durfte. Den Beginn, jedoch von hinten, macht Sat.1 mit dem spätestens Film des Tages und «The Conjuring 2» ab 00:45 Uhr. Den Horror-Streifen wollten noch 0,21 Millionen Menschen ab drei Jahren sehen, 0,09 Millionen waren hiervon aus der Zielgruppe. Die Marktanteile lagen damit bei 3,8 und 5,4 Prozent. Danach kommt der Primetime-Anschluss-Spielfilm bei RTLZWEI,. Ab 22.20 Uhr hielt der Streifen noch 0,4 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 1,7 Prozent. Die Zielgruppe präsentierte sich 0,15 Millionen Zuschauern und 2,2 Prozent Anteil am entsprechenden Markt.Damit kommen wir zum ersten Primetime-Film und «Ghostbusters» ► bei VOX. Das Re-Boot aus dem Jahr 2016 wollten lediglich 0,53 Millionen Zuschauer sehen, wodurch sich der Marktanteil auf 1,6 Prozent einstellte. Aus der Zielgruppe vertreten waren lediglich 0,27 Millionen Fernsehende und ein Marktanteil von 3,0 Prozent. Gefolgt von den Geisterjägern, zeigt sich Sat.1 mit dem nächsten Spielfilm, diesmal «A Quiet Place» ► ab 23:00 Uhr. Der Horror-/Thriller-Streifen sicherte sich 0,547 Millionen Zuschauer und 0,21 Millionen Zielgruppen-Zuschauer. Die Marktanteile zeigten insgesamt 2,9 und 3,9 Prozent am Markt der Zielgruppe an. Danach positionierte sich bei VOXmit 0,574 Millionen Zuschauern, einem Marktanteil von 3,2 Prozent und 0,25 Millionen Zielgruppen-Zuschauern, die für 4,8 Prozent Anteil am Markt sorgten.Langsam aber sicher bei den Top-Filmen angekommen lieferte die RTLZWEI-Primetime mitund 0,71 Millionen Zuschauern recht ordentlich ab. Die Zielgruppe hielt sich mit 0,27 Millionen Zuschauern eher bedeckt und sorgte auch für nur 3,0 Prozent Marktanteil. Insgesamt reichte es zu 2,2 Prozent Anteil am TV-Markt. Einziger privater Film des Abends, der die 1-Million-Marke knackte und damit auch privater Kronen-Träger ist, istbei Sat.1 . Den Tom Cruise-Streifen wollten 1,05 Millionen Zuschauer und 0,39 Millionen Zielgruppen-Zuschauer sehen. In Marktanteilen gesprochen, ergeben sich 3,3 Prozent am Gesamtmarkt und 4,4 Prozent am entsprechenden Markt der Zielgruppe.