Solider Marktanteil für «Hartes Deutschland»

Mehrere «Der Trödeltrupp»-Episoden konnten den Erfolg aus der Vorwoche nicht wiederholen.

Die in Grünwald ansässige Fernsehstation RTLZWEI setzte am Donnerstagabend auf eine neue-Ausgabe. Das Team begleitete die mehrfache Mutter Jasmin, die heroinabhängig ist und in einem Obdachlosenwohnheim in Köln-Mühlheim lebt. 0,63 Millionen Menschen sahen auch das Leben des 35-jährigen Marcel, der nicht von seinen Drogen wegkam. Ob er die Vollstreckung seines Haftbefehls entgehen konnte, verfolgten 0,32 Millionen junge Menschen.Die RTLZWEI-Sozialreportage verzeichnete beim Gesamtpublikum einen Marktanteil von 2,2 Prozent. Bei den jungen Fernsehzuschauern wurden in dieser Woche maue 4,6 Prozent erzielt. Im Anschluss wiederholte man mit mäßigem Erfolg. Die zweistündige Ausgabe verzeichnete 0,53 Millionen Zuschauer, wovon 0,22 Millionen zu den jungen Menschen gehörten. Der Marktanteil lag bei 5,3 Prozent. Vier-Ausgaben brachten 3,0, 5,3, 7,5 und 2,8 Prozent bei den Werberelevanten. Vor einer Woche sah das Bild wesentlich besser ab.Enttäuschende Werte fuhren Jasmin und Marco beiein. Die Fernsehsendung mit Jana Ina Zarrella kam mit Ausgabe acht nur auf 0,18 Millionen Zuschauer und generierte einen Marktanteil von 1,2 Prozent. Die Sendung, in der auch Liya und Tom zu sehen waren, brachte 0,07 Millionen junge Zuschauer. Der Zielgruppen-Marktanteil lag bei grausigen 2,3 Prozent.