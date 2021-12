RTL zeigt weitere Sondersendung über Mirco Nontschew

TV-News

Anlässlich des Todes von Comedian Mirco Nontschew zeigt RTL eine weitere Sondersendung – diesmal sogar zur besten Sendezeit.

Am vergangenen Samstag verbreitete sich die Nachricht über den Tod des Comedians Mirco Nontschew, der mit 52 Jahren verstarb. „Wir trauern um einen großartigen Menschen, der Millionen von Fans mit seiner Kunst u.a. bei «LOL: Last One Laughing» zum Lachen gebracht hat. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind mit Mirco Nontschews Angehörigen und Freunden“, beteuerte Amazon Prime Video seine Trauer. An der Ausstrahlung der dritten «LOL»-Staffel im Frühjahr 2022 hält der Streamingdienst des Versandhändlers fest.Eine Programmänderung anlässlich des überraschenden Todes hat nun RTL angekündigt, das am morgigen Mittwoch erneut eine Sondersendung über Mirco Nontschew ins Programm holt. Diesmal ändert man das Programm nicht erst in der Nacht – wie man es am vergangenen Wochenende tat –, sondern zur besten Sendezeit. In einer zweistündigen Sendung, die den Titelträgt, sollen „populäre Szenen und unvergessliche Auftritte“, unter anderem aus der RTL-Comedy-Show «RTL Samstag Nacht» gezeigt werden, mit der Nontschew einst seinen Durchbruch erlangte. Die ursprünglich geplante Wiederholung vonentfällt.„Wir sind unfassbar traurig über den plötzlichen Tod von Mirco Nontschew. Mit ihm verlieren wir nicht nur einen der besten Komiker Deutschlands, sondern auch einen ganz besonderen Kollegen. Wir sind stolz darauf, dass Mirco Teil der RTL-Familie war und Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer unvergessliche Fernsehmomente beschert hat. All‘ unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl sind bei seiner Familie und Freunden“, so RTL-Unterhaltungschef Markus Kütter.Die zweistündige Highlight-Sendung und die RTL-Best-of-Ausgaben der Kult-Show «RTL Samstag Nacht» stehen nach der linearen Ausstrahlung auf RTL+ sieben Tage lang kostenfrei zum Streamen bereit.