Rolle rückwärts: Disney cancelt FX on Hulu

US-Fernsehen

In Zukunft wird die Marke FX wieder vermehrt im Vordergrund stehen.

Nach weniger als zwei Jahren wird der Micky-Maus-Konzern seine Marke „FX on Hulu“ einstampfen. Künftig wird die Marke FX vermehrt im Vordergrund stehen, die man vor einigen Jahren von FOX übernommen hatte. Während Disney alle „FOX“-Namen aus den Unternehmen entfernen musste, dürfen sie die FX-Marke behalten.Die Marke „FX on Hulu“ war für amerikanischen Kunden verwirrend. Neben einem FX-Angebot bei Hulu, gab es eben auch „FX on Hulu“-Serien, die es nicht ins lineare Fernsehen schafften. Doch nun will Disney das FX-Branding weltweit in allen Direct-to-Consumer- und linearen TV-Diensten des Mäusehauses vereinheitlichen, darunter Hulu und die linearen Kanäle FX und FXX in den USA, Star+ in Lateinamerika und Disney+ in allen anderen Gebieten."Die preisgekrönten Erwachsenenprogramme von FX sind für unsere Dienste sowohl im Inland als auch international von entscheidender Bedeutung, und wir wollen die Marke innerhalb unseres ausgezeichneten und schnell wachsenden Portfolios an allgemeinen Unterhaltungsprogrammen für ein erwachsenes Publikum stärker ins Rampenlicht rücken", sagte Rebecca Campbell, Disneys Chairman, International and Direct-to-Consumer, bei der Ankündigung der Änderung.