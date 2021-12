«Das Begräbnis»: Florida Film liefert neue Impro-Serie

TV-News

Ende Januar gibt es im Ersten eine neue Impro-Serie von Florida Film. Wie der Name, «Das Begräbnis», schon sagt, soll es um eine Beerdigung gehen.

Bei Impro-Comedy kann es, das weiß jeder, der diese Art der Darstellung schon einmal probiert hat, entweder ganz schnell gehen und richtig Spaß bringen - oder es hakt hier und da und niemand ist wirklich zufrieden. Im Falle vonging es offensichtlich mehr als schnell, was angesichts der Besetzung jedoch keinesfalls überraschend sein dürfte. Beteiligt an der Florida Film-Produktion sind nämlich namhafte Künstler und Künstlerinnen wie Charly Hübner, Anja Kling, Claudia Michelsen, Uwe Preuss oder Jörg Gudzuhn. Mit unter anderem diesem Cast gelangen die Dreharbeiten zu «Das Begräbnis» innerhalb von zwei Tagen.Das Ergebnis ist eine Comedy-Serie, die erst als 90-minütige Filmversion geplant war, jetzt jedoch in einzelnen Episoden ausgestrahlt wird. Im Sinne einer Impro-Produktion gab es für Hübner, Michelsen, Preuss und Co. keine wirklichen Drehbücher zum Lernen, lediglich dienten Rollenprofile als Grundlage der Darstellungen. Linear ausgestrahlt werden die Episoden von «Das Begräbnis» nun ab dem 25. Januar 2022 um 22:50 Uhr. Zum Start gibt es zwei Episoden, dann folgt ab Februar jeweils Dienstagsabends eine Folge.Sämtliche Episoden der neuen Serie sind jedoch auch bereits ab dem 25. Januar 2022 in der ARD Mediathek verfügbar. "Die Impro-Serie «Das Begräbnis» ist die erste Serie von vielen weiteren, die die ARD Degeto exklusiv für die ARD-Mediathek produzieren lässt. Wir erleben die Ereignisse rund um «Das Begräbnis» aus sechs jeweils sehr unterschiedlichen Blickwinkeln und Gefühlslagen. Ich bin überzeugt: Das wird ein Highlight für alle Liebhaber des abgründigen Humors!", sagte ARD-Degeto-Redaktionsleiter Christoph Pellander nach Drehende. Im Kreis der Produzenten bei der Florida Film GmbH hören die bekannten Namen übrigens nicht auf, denn neben Lars Jessen und Sebastian Schultz war auch Klaas Heufer-Umlauf verantwortlich.