Sonntag im Ersten: Erfolgreich vom Wintersport bis zum «Polizeiruf 110»

Besonders viele Zuschauer fieberten bei den beiden Biathlon-Rennen mit. Diese Woche ersetzte zudem eine «Polizeiruf 110»-Ausgabe den «Tatort».



An diesem Sonntag war Das Erste für den Wintersport zuständig und startete bereits kurz nach 9 Uhr mit dem Rodel-Weltcup der Frauen. Berits am Morgen schalteten 1,36 Millionen Fernsehende ein und verbuchten hohe 14,2 Prozent. Die 0,13 Millionen Jüngeren holten gute 7,8 Prozent Marktanteil. Eine Stunde später lag der Bob-Weltcup mit dem Zweier der Frauen bereits bei 1,97 Millionen Zuschauern und starken 17,0 Prozent Marktanteil. Die Quote bei den 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich ebenfalls auf 9,4 Prozent.Das Highlight an diesem Sporttag stellte die Frauen-Staffel des Biathlon-Weltcups dar, wofür bis zu 4,20 Millionen Zusehende einschalteten. Die Sehbeteiligung kletterte auf hervorragende 28,1 Prozent Marktanteil. Die 0,68 Millionen jüngeren Sportfans ergatterten ausgezeichnete 18,3 Prozent Marktanteil. Auch die Verfolgung der Männer ab 15.10 Uhr war mit 3,89 Millionen Interessenten weiterhin gefragt. Hier wurden weiterhin überzeugende Quoten von 23,2 sowie 15,6 Prozent verbucht.An die Stelle des obligatorischen Sonntagabend-«Tatorts» trat diese Woche der. Mit 7,46 Millionen Fernsehenden kam das Programm zwar nicht an die Reichweite der Vorwoche heran, war aber trotzdem sehr erfolgreich. Auch das jüngere Publikum bestand aus 1,32 Millionen Menschen. Insgesamt bedeutete dies herausragende Sehbeteiligungen von 22,3 und 14,9 Prozent. Der ZDF-Liebesfilmlag hingegen mit 4,68 Millionen Neugierigen bei guten 14,0 Prozent Marktanteil. Die 0,53 Millionen Jüngeren hoben sich mit 6,0 Prozent knapp über den Senderschnitt.