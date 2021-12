Hessischer Rundfunk: Florian Hager wird neuer Intendant

Köpfe

Er setzte sich gegen Stephanie Weber durch, nachdem es dreimal einen Patt zwischen dem Kandidatenpaar gegeben hatte.

Nachdem Ende Oktober in der Rundfunkratssitzung des Hessischen Rundfunk (hr) keine Entscheidung über den künftigen hr-Intendanten gefallen war, vertagte man die Entscheidung auf den heutigen Freitag. Stephanie Weber und Florian Hager erhielten damals jeweils 16 Stimmen. Nun hatte Hager das bessere Ende für sich und erhielt 18 Stimmen der 32 anwesenden Mitglieder. Er folgt damit auf Manfred Krupp. Hager, derzeit stellvertretender ARD-Programmdirektor, wird sein neues Amt am 1. März 2022 antreten und den Posten für fünf Jahre verantworten.„Ich möchte mich bei den Mitgliedern des Rundfunkrats für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken“, sagt Florian Hager zu seiner Wahl und gab direkt seine Ziele für die kommenden Jahre vor: „Der Hessische Rundfunk hat sich in den letzten Jahren konsequent auf den Weg zu einem digitalen Medienunternehmen begeben. Für die Zukunftsfähigkeit des hr wird es nun wichtig sein, diesen Weg auch unter immer schwierigeren finanziellen Vorzeichen im Dialog mit den Mitarbeitenden und den Menschen in Hessen gemeinsam weiterzugehen. Nur mit einer starken regionalen Vernetzung und einem eigenständigen Programmangebot werden wir es schaffen, mit unseren Inhalten auch über die Landesgrenzen hinweg auf allen Ausspielwegen sicht- und auffindbar zu sein. Ich bin seit über 20 Jahren im Rhein-Main-Gebiet zu Hause, familiär in Hessen verankert und freue mich auf diese Aufgabe und die Zusammenarbeit mit allen Kolleginnen und Kollegen im hr.“„Ich kenne und schätze Florian hager seit vielen Jahren als innovativen Programmmacher. Ich gratuliere ihm ganz herzlich und bin sicher, dass er den Veränderungsprozess im hr fortentwickeln und verantwortungsbewusst gestalten wird“, kommentierte noch-intendant Manfred Krupp die Wahl.Der Vorsitzende des Rundfunkrats, Dr. Rolf Müller sagt: „Die Wahl des Intendanten, der Intendantin gehört zu den wichtigsten Aufgaben des Rundfunkrats. In dem mehrstufigen Auswahlprozess, der von einer Personalberatung professionell begleitet wurde, konnten zwei hervorragende Persönlichkeiten die Findungskommission mit ihren Konzepten vollständig überzeugen. Dem Gremium ist die Wahl zwischen den zwei Kandidaten nicht leichtgefallen. Ich gratuliere Florian Hager, dass er die Wahl heute für sich hat entscheiden können. Als Gründungsgeschäftsführer von ‚funk‘, stellvertretender ARD-Programmdirektor und Channel-Manager der ARD Mediathek bringt er die Expertise mit, um den Herausforderungen des digitalen Medienzeitalters zu begegnen, den Umbau des hr hin zu einem modernen Medienunternehmen weiter voranzubringen und so die Zukunftsfähigkeit des hr zu sichern.“Hager, der Medientechnik, Informatik und Multimedia an der Hochschule der Medien in Stuttgart sowie Publizistik und Filmwissenschaft in Paris und Mainz studierte, startete seine Karriere beim Fernsehen als Referent des arte-Präsidenten sowie des Direktors für Europäische Satellitenprogramme beim ZDF . Hager war im Anschluss stellvertretender Programmdirektor sowie Hauptabteilungsleiter Programmplanung TV und Web bei arte in Straßburg. 2015 wurde er Gründungsgeschäftsführer von funk, dem Jugendangebot von ARD und ZDF. Seit 2020 gestaltet Hager als stellvertretender Programmdirektor und Channel Manager die ARD-Mediathek.