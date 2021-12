Podstars

Ende November veröffentlichte Deutschlandfunk Kultur eine neue Staffel mit insgesamt sechs Episoden.

Musik und Podcasts - alleine vom auditiven passt das schon mal zusammen. Der Podcastzeigt mittlerweile, dass diese beiden Branchen auch thematisch und mit vielen anderen Faktoren zusammenpassen. Es handelt sich dabei um einen Podcast, der von Deutschlandfunk Kultur produziert und veröffentlich wird. Mittlerweile gibt es ihn aber auch bei Spotify und anderen wichtigen Podcast-Plattformen. Gastgeberin ist Vero Schreiegg, die mit ihrem Podcast einen bewussten Gegenentwurf zum Musikjournalismus ins Leben gerufen hat, der oft umemotional und analytisch ist.Bei «Off the Record - Der Musikpodcast», wie er mit vollen Namen heißt, geht es vor allem um die Gefühle und Emotionen, die beim Hören von Musik freigesetzt werden. Außerdem geht es um das, was Menschen mit Liedern und Strophen von Songs verbinden, beispielsweise persönliche Momente oder Erinnerungen. Schreiegg und ihre meist bekannten und prominenten Gäste schaffen es gut, die emotionale Seite der Musik auf die Ohren der Zuhörer zu bringen. Ganz nach dem Motto: "Musik ist Gefühl."Vero Schreiegg leitet bei Deutschlandfunk Kultur die Redaktion Musikplanung. Sie hat eine ganze Bandbreite von bewegenden, aber auch skurrilen und ungewöhnlichen Momenten rund um die Musik und mit der Musik erlebt. Musik und das ganze Drumherum ist aber nicht nur ihr Job, denn das Hören von Musik hat sie schon immer begeistert und fasziniert. Das merkt man ihr an, wenn sie in ihrem Podcast über all das redet, das Musik und die Songs an sich in uns Menschen auslösen können.Durch die verschiedenen Gäste erhält jede Folge von «Off the Record - Der Musikpodcast» einen ganz eigenen Anstricht. In der ersten Staffel war beispielsweise der SPD-Politiker Kevin Kühnert zu Gast, der verriet, welche heimlichen Lieblingssongs er gerne laut mitsingt, wenn er gerade auf dem Alpe Adria Trail wandert. Er erzählte auch, wann er das letzte Mal geweint hat und was das mit Musik zu tun hatte. Auch zu Gast ist mit Billy Wagner der Betreiber des "Nobelhart & Schmutzig", einem Restaurant in Berlin. Er spricht darüber, wie man als Wirt das Berliner Nachtleben auskosten kann und warum die Party immer da ist, wo er auch gerade ist. Außerdem begleitet ihn die Redaktion von Deutschlandfunk Kultur in die kleine Stadt, in der Wagner aufgewachsen ist. Auch hier spielt natürlich die Musik eine Hauptrolle.