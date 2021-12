Laura Benanti wird Teil von «Life & Beth»

US-Fernsehen

Die Schauspielerin, die fünf Mal für den Tony Award nominiert war, wird bei der Hulu-Serie mitspielen.

Broadway-Star Laura Benanti, die fünf Mal für den Tony Award vorgeschlagen wurde, wird in der Hulu-Komödieals wiederkehrende Schauspielerin mit dabei sein.Während Beths Leben auf dem Papier gut aussieht – von ihrem Job als Weinhändlerin bis hin zu ihrer Langzeitbeziehung und ihrem kosmopolitischen Leben in Manhattan – zwingt ein plötzlicher Vorfall sie, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen, was ihr Leben für immer verändert. Im Mittelpunkt der Serie stehen Rückblenden in die Teenagerzeit von Beth, die es ihr ermöglichen, zu erkennen, wie sie zu dem wurde, was sie ist, und tiefer darüber nachzudenken, wer sie noch werden will.Benanti, die derzeit in der Netflix-Adaption von «Tick, Tick... Boom!» und HBO Max' Neuinterpretation von «Gossip Girl» zu sehen ist, spielte auch kürzlich die Hauptrolle in «Worth», der beim Sundance Film Festival 2020 Premiere feierte, und «Here Today» an der Seite von Billy Crystal und Tiffany Haddish.