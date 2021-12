Gottschalk feiert «Supertalent»-Comeback

TV-News

Die Ehrlich Brothers sind anderweitig beschäftigt, weshalb der «Wetten, dass…»-Moderator kurzfristig für das zweite Halbfinale am Jury-Pult Platz nehmen wird.

Es herrscht weiter munteres Stühlerücken bei der runderneuerten Castingshow. Wie RTL am Donnerstag mitteilte, werden die Ehrlich Brothers am Samstag, 4. Dezember, um 20:15 Uhr nicht neben Chantal Janzen, Lukas Podolski und Michael Michalsky am Jury-Pult Platz nehmen. Das Magier-Duo nimmt zeitgleich zum zweiten Live-Halbfinale einen Auftritt in Dortmund wahr und kann deshalb nicht an der Talentshow teilnehmen. Die Ehrlich Brothers waren bislang gemeinsam mit Michael Michalsky die einzigen konstanten der runderneuerten Show. RTL agierte mit verschiedenen Gast-Juroren im Verlaufe der Staffel. Lukas Podolski konnte wegen einer Corona-Erkrankung während der Vorrunden-Aufzeichnungen nur an einer Show mitwirken, weswegen die Ehrlich Brothers überhaupt erst zu festen Juroren wurden. Auch Janzen fehlte kurzzeitig, da sie in Quarantäne weilte.Anstelle der Ehrlich Brothers wird Thomas Gottschalk sein Comeback beim «Supertalent» geben. Der «Wetten, dass…?»-Moderator hat bereits Erfahrung als «Supertalent»-Juror, er bewertete die Talente vor neun Jahren in der sechsten Staffel des Formats gemeinsam mit Dieter Bohlen und Michelle Hunziker. Die Quoten dürften diesmal anders ausfallen, 2012 waren teilweise über 30 Prozent in der Zielgruppe möglich. Derzeit steckt die Show in einer tiefen Krise. Mit Ausnahme der Auftaktfolge, die 14,6 Prozent einfuhr bewegen sich die Einschaltquoten im einstelligen Bereich. Gottschalk war es mit «Wetten, dass…?» sogar selbst, der «Das Supertalent» in die Knie zwang. Während das ZDF mehr als 50 Prozent einsackte, krebste RTL mit 2,9 Prozent durch die Primetime.Die Rolle als „RTL-Notnagel“ ist für Gottschalk keine unbekannte, denn im Frühjahr sprang er kurzfristig für Dieter Bohlen ein, als der sich nach Bekanntwerden seines «DSDS»-Abschieds krank meldete. Bei «Deutschland sucht den Superstar» war er sowohl im Halbfinale als auch im Finale im Einsatz. Diesmal beschränkt sich sein Aushelfen auf das Halbfinale. Die Ehrlich Brothers, die am Samstag per Einspieler kurz zu sehen sein werden, sollen zum großen Finale am 11. Dezember wieder zurückkehren.