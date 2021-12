Neues Jahr, neuer Name: «Leben leicht gemacht» startet Anfang Januar

TV-News

Als Gast-Coaches treten Jimmy Hartwig, Alexander Kumptner, Angelina Kirsch, Miriam Höller und Fabian Hambüchen auf.

Wer kennt es nicht: Zum neuen Jahr nimmt man sich so manchen guten Vorsatz vor, oftmals auch das ein oder andere Kilo zu verlieren. Auch Sat.1 hat sich dieses Ziel gesetzt und verliert dementsprechend keine Zeit «The Biggest Loser» und neuem Namen an den Start zu bringen. Wie berichtet, trägt die Abnehmshow mit Dr. Christine Theiss fort an den Namenund wird ab dem 2. Januar immer sonntags um 17:30 Uhr ausgestrahlt. Redseven Entertainment hat insgesamt 14 Episoden produziert.Neben Theiss werden die 20 Kandidaten von den Coaches Sigrid Ilumaa und Ramin Abtin trainiert und von Dr. Christian Westerkamp medizinisch betreut. Das Trainerteam hat sich zudem prominente Unterstützung an Bord geholt. Ex-Fußballprofi Jimmy Hartwig, Starkoch Alexander Kumptner, Curvy-Model Angelina Kirsch, Ex-Stuntfrau Miriam Höller und Olympiasieger Fabian Hambüchen sollen für zusätzlichen Drive und mentale Inspiration sorgen, um die Kandidaten auch für den Alltag nach dem Abnehm-Camp auf der griechischen Insel Naxos nachhaltig fit zu machen.Im Frühjahr gab die 13. Staffel des Formats eine hervorragende Figur ab und lockte im Schnitt 1,92 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an, davon 0,76 Millionen aus der werberelevanten Gruppe. Die Markanteile lagen bei 7,2 und 11,1 Prozent. Das Finale wurde sogar statt am Sonntagvorabend in der Primetime am Montag ausgestrahlt.