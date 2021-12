Frostiges Duell: «Joko & Klaas gegen ProSieben on Ice»

TV-News

Kurz vor Weihnachten bewegen sich der Sender ProSieben und das Duo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf auf dünnem Eis.

Seit dem 23. November läuft die aktuelle Runde der erfolgreichen Show, die vor allem durch die gewonnen 15 Minuten Sendezeit des Entertainer-Dous am Tag danach erst so richtig für Schlagzeilen sorgt . Zuletzt sorgten die beiden abendfüllenden Duelle für jeweils mehr als 16 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe, die Reichweiten lagen insgesamt bei 1,58 und 1,40 Millionen. Auch die 15-minütigen Live-Sendungen überzeugten und sorgten für großartige 19,2 Prozent.ProSieben plant bis Weihnachten noch drei weitere Ausgaben von «Joko & Klaas gegen ProSieben». Außerdem startet am kommenden Samstag, 4. Dezember. Dass sich das Publikum an den beiden Comedians nicht satt sieht, hat sich ProSieben für die letzte Folge des Sender-Moderatoren-Duells einen besonderen Kniff überlegt. Passend zur winterlichen Weihnachtszeit gibt es am 21. Dezember um 20:15 Uhrzu sehen. Vermutlich dürfte die Sendung glimpflicher ausgehen als der einstige Auftritt von Joko auf einer Eisfläche. Zu «NeoParadise»-Zeiten wurde er von einem Eishockey-Spieler krankenhausreif gecheckt. Dennoch wird kein rein harmonischer Weihnachtsabend, wie der Sender ankündigt: „ProSieben führt seine Angestellten aufs Glatteis.“ Die beiden müssen sich gegen ihren Arbeitgeber auf der Eisfläche behaupten. Es herrscht „dünnes Eis für beide Seiten“. Zu gewinnen gibt es wie immer 15 Minuten Sendezeit am Folgetag. Bei einer Niederlage müssen Joko und Klaas bedingungslos einen Dienst am Sender ableisten.