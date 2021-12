Das Erste punktet mit Biathlon, Infos, Krimi und Satire

Quotennews

Im Anschluss an den Spielfilm «Wolfsland» setzte Das Erste auf «Panorama», das Politmagazin setzte sich kritisch mit den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission auseinander.

Was haben die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder besprochen? Das wollten die Fernsehzuschauer in einemwissen. Die um 20.15 Uhr ausgestrahlte Sendung kam auf 7,06 Millionen Fernsehzuschauer und einen Marktanteil von 22,7 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr man 1,53 Millionen Zuschauer ein. Der Marktanteil belief sich auf 19,1 Prozent.Vor einem Jahr verfolgten über fünfeinhalb Millionen Menschen „Kein Entkommen“ und „Das Kind vom Finstertor“, die erste neue Folge vonlegte in diesem Jahr noch eine Schippe drauf. Die Fernsehreihe mit Götz Schubert und Yvonne Catterfeld konnte die Siegesserie vom Ersten aus den vergangenen Wochen nicht fortsetzen, aber sorgte dennoch für 5,82 Millionen Fernsehzuschauer und einen sagenhaften Marktanteil von 19,9 Prozent. „Böses Blut“, aus der Feder von Sönke Lars Neuwöhner und S. Poser, wollten 0,65 Millionen 14- bis 49-Jährige sehen, der Marktanteil belief sich auf 8,7 Prozent.berichtete über das Amazon-Geschäft mit den Pseudo-Marken. Auch die Auseinandersetzung mit der Ständigen Impfkommission waren am Donnerstag Thema. 3,31 Millionen Menschen verfolgten das NDR-Magazin, das von Anja Reschke moderiert wurde. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag dieses Mal bei 13,6 Prozent, bei den jungen Zuschauern fuhr man 0,43 Millionen sowie 6,9 Prozent ein.Um 23.35 Uhr startetein die neue Staffel, den Auftakt mit der neuen Redaktionsleiterin Laura Karasek verfolgten 0,91 Millionen Fernsehzuschauer. Die Sendung mit Kevin Kühnert und Bülent Ceylan brachte 9,8 Prozent Marktanteil. Das Format sicherte sich 0,23 Millionen junge Zuschauer, sodass man auf fabelhafte 9,5 Prozent Marktanteil kam.Bereits am Mittag strahlte Das Erste den Biathlon-Weltcup der Damen aus. Vanessa Voigt löste mit ihrem zehnten Platz das Olympia-Ticket. Um 13.45 Uhr schalteten 1,69 Millionen Zuschauer zu, der Marktanteil lag bei 16,8 Prozent. Bei den jungen Zuschauern standen 0,16 Millionen auf dem Papier, der Marktanteil lag bei tollen neun Prozent. Um 14.30 Uhr stand das Ergebnis der Bund-Länder-Beratungen auf dem Programm, womit Das Erste 1,60 Millionen Zuschauer holte. Der Marktanteil belief sich auf 14,6 Prozent, bei den jungen Menschen fuhr man 8,9 Prozent ein.Gegen 16.00 Uhr waren die Männer beim Biathlon dran, bei denen Sebastian Samuelsson den Sieg holte. Den Schweden verfolgten 2,13 Millionen Zuschauer. Die Veranstaltung erreichte 14,5 Prozent Marktanteil. Die 10km Sprint verzeichneten 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass die blaue Eins auf 9,1 Prozent Marktanteil kam.