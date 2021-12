Primetime-Check

ZDF startet den Dezember mit Benefizgala, RTL bleibt bei Corona-Sondersendung. Es gab wieder ein «JKLive» und Kabel Eins schickte «Keinohrhasen» in die Primetime. Was lief am besten?

Das Erste schickte die Historienseriein die Mittwochs-Primetime und erntete damit 4,4 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die für einen Marktanteil von starken 14,5 Prozent sorgten. Bei den jungen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren ergab sich ein Anteil von 9,5 Prozent bei 0,74 Millionen Zuschauern. Das Zweite setzte in der ersten Primetime des Dezembers auf die Benefizgalaund erreichte damit 4,22 Millionen Zuschauer insgesamt. Jüngere Zuschauer waren hiervon 0,3 Millionen, wodurch sich der Marktanteil am entsprechenden Markt auf 4,0 Prozent einstellte. Insgesamt reichte es zu 14,3 Prozent Marktanteil.Bei ProSieben gewannen am Dienstag Joko & Klaas ihre Show gegen ihren Arbeitgeber, wodurch sich erneut 15 Minute Live-Sendezeit für die Showmaster am Mittwochabend ergaben.sicherte Unterföhring 1,91 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 6,3 Prozent. Aus der klassischen Zielgruppe waren hiervon 1,5 Millionen und damit ein Marktanteil von 19,2 Prozent. RTL setzte, wie die letzten zwei Wochen, auf eine Corona-Sondersendung um 20:15 Uhr.lieferte 2,16 Millionen Zuschauer nach Köln. Außerdem reichte es zu 1,04 Millionen Zielgruppen-Zuschauern und damit zu einem Marktanteil von 13,3 Prozent. Insgesamt reichte es zu 7,1 Prozent Anteil am TV-Markt.Sat.1 spielte in der Mittwochs-Primetime eine weitere Folgeund begeisterte damit 1,43 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Mit 0,58 Millionen Zuschauern aus der Zielgruppe holte der Bällchensender mit der Kuppelshow 8,5 Prozent Marktanteil, während es insgesamt zu 5,5 Prozent am gesamten TV-Markt reichte. VOX schickte die erste, bzw. die ersten vier, von sieben Folgen des Justiz-Dramasin die Primetime. Die 20:15 Uhr-Ausgabe holte 0,9 Millionen Zuschauer zur roten Kugel, 0,18 Millionen konnten hiervon der Zielgruppe zugeordnet werden. Damit blockierte VOX 3,0 Prozent am gesamten TV-Markt und 2,4 Prozent am jungen Markt der Zielgruppe.Kabel Eins schickte erneut einen Film in die Mittwochs-Primetime und mitkonnte der Sender 0,9 Millionen Zuschauer binden. Hiervon ergaben sich 0,38 Millionen als Zielgruppen-Zuschauer, wodurch sich ein entsprechender Marktanteil von 5,2 Prozent ergab. Insgesamt reichte es zu 3,2 Prozent Anteil am TV-Markt. Ebenfalls mit einem Film ging RTLZWEI in den Mittwoch.ergatterte 1,87 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 6,3 Prozent. Aus der Zielgruppe konnten hiervon 0,63 Millionen Zuschauer definiert werden, wodurch sich ein entsprechender Marktanteil von 8,2 Prozent ergab.