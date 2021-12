«Only Murders in the Building»: Cara Delevingne ist dabei

US-Fernsehen

In der zweiten Staffel werden weitere neue Stars mit an Bord sein.

Die Verantwortlichen vonsetzen die Serie mit weiteren hochkarätigen Stars fort. In der ersten Staffel waren Sting, Jimmy Fallon, Tina Fey und Jane Lynch mit an Bord, nun wurde Cara Delevingne für die neue Staffel unter Vertrag genommen. Sie wird Alice spielen, eine kultivierte Insiderin der Kunstwelt, die in das Geheimnis verwickelt wird.Die Mystery-Comedy-Serie, die von Steve Martin und John Hoffman entwickelt wurde, handelt von drei Fremden (Martin, Martin Short und Selena Gomez), die eine Obsession für wahre Verbrechen teilen und plötzlich in einen solchen Fall verwickelt werden, als in ihrem exklusiven Wohnhaus an der Upper West Side ein grausiger Todesfall auftritt.Das Trio vermutet einen Mord und beschließt, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Dabei nehmen sie einen Podcast auf, als sie feststellen, dass ein Mörder unter ihnen leben könnte. Martin und Hoffman sind zusammen mit Short, Gomez, Jamie Babbitt, Dan Fogelman und Jess Rosenthal die ausführenden Produzenten.