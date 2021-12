«JKLive» pusht «TV total» erneut

Quotennews

Bereits letzte Woche holten Joko & Klaas vor Pufpaff einige Zuschauer zu ProSieben. Mit den Zahlen ging es trotzdem insgesamt runter - und diese Woche?

So richtig warm werden die Zuschauer mitund Sebastian Pufpaff irgendwie nicht. Natürlich ist das Format überragend gestartet und es war zu erwarten, dass sich die Zahlen reduzieren werden, jedoch ist die Frage, wie lange die Zahlen noch fallen werden? Und an dieser Stelle explizit: Wie weit die Zahlen schon gefallen wären, wenn es Joko & Klaas nicht geben würde? Bereits letzte Woche sendete ProSieben nach ihre Niederlage gegen die Showmaster Winterscheidt und Heufer-Umlauf die fälligen 15 Live-Minuten des Duos direkt vor Pufpaff. 1,89 Millionen wollten damit ProSieben um 20:15 Uhr sehen. So viele Zuschauer schalteten noch eine Woche zuvor noch die zweite Ausgabe «TV total» ein, bevor das Format dann, nach «JKLive» auf 1,75 Millionen Zuschauer fiel.Um eine Tatsache direkt klarzustellen: Das alles ist absolutes "Meckern auf hohem Niveau"! Denn selbst von "nur" noch 1,75 Millionen verweilenden Zuschauern waren 1,35 Millionen aus der Zielgruppe, wodurch ProSieben kurzerhand bei 17,6 Prozent Marktanteil landete. Das ist mehr als gut, keine Frage! Es wurden schlichtweg Woche für Woche etwas weniger. Und gestern?«JKLive» lieferte inhaltlich wieder sehr stark ab. Mit drei Gesprächspartnern wurde 15 Minuten frei von Sensation und Schlagzeilen über Corona berichtet und ein Appell an die Gesellschaft gerichtet (Quotenmeter berichtete) . Sehen wollten die 15 Live-Minuten erneut starke 1,91 Millionen Zuschauer, was den Marktanteil zur Primetime auf 6,3 Prozent schraubte. Zielgruppen-Zuschauer konnten hiervon 1,506 Millionen definiert werden, also ein Marktanteil von 19,2 Prozent.Von diesen starken Zahlen blieben für Pufpaff noch 1,87 Millionen insgesamt über, während erneut sehr gute 1,41 Millionen aus der Zielgruppe verweilten. Die Marktanteile bei «TV total» lagen damit bei ordentlichen 6,2 Prozent am TV-Markt und nach wie vor enorm guten 18,0 Prozent am Zielgruppen-Markt. Somit schaffte es ProSieben , Pufpaff und eben nicht zuletzt Joko & Klaas «TV total» in Woche vier endlich einen positiven Turn zu verleihen. Bleibt nur zu hoffen, dass der positive Trend sich hält.