Von der Kunst, sich was vorzumachen

Soap-Check

Bei «Berlin – Tag & Nacht» repariert Joe das Fahrrad von Siggis Neffen. Doch von der anschließenden Party erweckt der Rocker wieder zum Leben.

Michi möchte auf Madeira als Gärtner arbeiten und durch die Nähe zu Enrico herausfinden, ob sie noch eine Chance haben. Mia ist erschüttert, da sie den Kontakt zu Enrico erst ermöglicht hat. Doch Florian kann Mia überzeugen, dass Michi ein Recht auf sein eigenes Leben hat. Unter vier Augen verspricht Florian Michi, dass er für Katrin da sein wird - was Katrin zufällig mithört. Sie ist überwältigt. Und träumt anschließend von einem Kuss mit Florian. Philip scheint abgereist, aber dann steht er plötzlich vor Carla. Er will in Lüneburg bleiben, um mit ihr Zeit zu verbringen. Carla ist überfordert. Merle ist fassungslos, dass Amelie die Wahl zur OB-Kandidatin von „LüneNatur“ gewinnt. Doch dann zeigt sich, wieso: ein Foto von Merle, wie sie ins Cockpit eines Flugzeugs steigt, ist gepostet worden. Merle hat Heiko im Verdacht, doch der stößt sie darauf, dass Amelie die Übeltäterin ist. Hendrik fällt es schwer, Joe und Sam von seiner Reise nach London zu erzählen. Aber zu Hendriks Überraschung haben die beiden gar kein Problem mit der Reise.Gerry will Max und Vanessa versöhnen. Erik sucht nach einer Möglichkeit, Ariane zu überführen. Die Sonnbichlers erhalten ein Päckchen. Henning will Shirin einen Denkzettel verpassen. Gerry besorgt sich von Shirin ein kleines Wellnesspaket, das er Vanessa schenkt und behauptet, es sei von Max, damit die beiden sich wieder versöhnen. Doch Vanessa durchschaut sofort, dass das Geschenk nicht von Max stammt, weshalb Gerry es zu Shirin in den Beautysalon zurückbringen will. Als er hereinkommt, erfährt er eine herbe Enttäuschung. Ariane ärgert sich über Eriks Einzug in die Saalfeldwohnung und warnt ihn eindringlich, nicht gegen ihre Beziehung mit Robert vorzugehen. Da Werner genau das von ihm verlangt, wird Erik unwohl bei der Sache, weil er nicht in Arianes Schusslinie geraten will. Daher versucht er, eine andere Möglichkeit zu finden, sie ans Messer zu liefern. Den Sonnbichlers wird ein Päckchen ohne Absender geliefert. Alfons befürchtet zunächst, dass es sich um ein Geschenk von Hugo, dem damaligen Verehrer von Hildegard, handelt. Doch dann erfährt er, von wem das Päckchen wirklich stammt. Henning möchte Shirin einen Denkzettel für ihre Hänseleien aus der Kindheit verpassen. Daher ködert er sie bei kaltem Wetter zum See und macht ihr weis, dass es ihn sehr beeindrucken würde, wenn sie eine Runde schwimmen würde. Shirin ist hin- und hergerissen.Joschi beschließt spontan, mit Sascha nach Afrika zu kommen, um das Kunstprojekt direkt vor Ort umzusetzen. Hat er diesen Plan wirklich zu Ende gedacht? Pfarrer Burman will eingeschüchtert den Fahrradführerschein hinschmeißen. Was ist der wahre Grund, warum er sich im Straßenverkehr nicht zurechtfinden will? Als sich herausstellt, dass Sarahs Cousine Tina von ihrem Freund geschlagen wird, will Sarah helfen. Kann Tina in Lansing Zuflucht finden?Paco gibt Eva gegenüber zu, dass er mit Nika zusammen ist. Das bekommt nicht nur Eva mit, und das Geheimnis beginnt, die Runde zu machen. Derweil nimmt die Diamanten-Gang das Collier auseinander. Dummerweise verlieren Sina und Bambi einen Stein, der an gefährlicher Stelle wieder auftaucht. Als Ringo und Easy von Benedikts Schizophrenieverdacht erfahren, besteht Easy darauf, den Plan aufzugeben. Wird Ringo sich daran halten?Maximilian sieht sich bestärkt darin, mit Caroline zusammenzuarbeiten. Er ahnt jedoch nicht, dass er damit ihre Aufmerksamkeit auf das Tacla-Projekt richtet. Daniela ist absolut nicht begeistert, dass Kim nur in kleinem Rahmen heiraten will. Das geht anscheinend nicht nur ihr so, denn sie findet unerwartete Unterstützung.Maren schafft es, Tobias dazu zu bringen, ihr bei der Abholung einer Tiefkühltruhe zu helfen. Doch dabei werden die beiden nicht nur in einem Lager eingesperrt. Maren ist auch irritiert, als Tobias plötzlich heftig reagiert... Nachdem Laura erfahren hat, dass Rosa den millionenschwere Edelstein unterschlagen will, heftet sie sich an ihre Fersen. Sie hat die Rechnung jedoch ohne John gemacht, der sich unfreiwillig in der Verfolgung wiederfindet.Kevin und Lilli wollen ihren Plan in die Tat umsetzen und sich Leonie und Nico wieder annähern, indem sie sich ihnen gegenüber freundschaftlich und versöhnlich verhalten. Doch vor allem bei Nico fallen die Freundschaftsangebote nicht auf fruchtbaren Boden. Auch Leonie traut dem Braten nicht so recht. Immerhin gelingt es Kevin, Leonie davon zu überzeugen, dass er sein „Nur-Freundschafts-Angebot“ ehrlich meint. Sie wiederum beeinflusst Nico zumindest so weit, dass er sich ihr zuliebe bereit erklärt, tatsächlich noch einmal mit den beiden bei null anzufangen (auch wenn er ihnen nicht wirklich traut). Kevin und Lilli sehen sich auf einem guten Weg. Phase 1 läuft!Joe verabschiedet morgens Paula, die sich auf den Weg zu einem einwöchigen Seminar macht. Insgeheim ist er geknickt, dass sie ihm gerade jetzt, wo die Werkstatt so schlecht läuft, nicht mit ihrer positiven Energie zur Seite stehen kann. Allerdings wird er durch einen Besuch von Siggi und dessen Neffen Mischa abgelenkt, dem Joe das Bike repariert. Die beiden sind ziemlich happy und bedanken sich mit einer spontanen Werkstatt-Party inklusive Stripperin. Joe fühlt sich an die guten alten Zeiten erinnert und kann wider Erwarten endlich mal seine Sorgen vergessen. Er stellt fest, wie gut es ihm tut, den alten Rocker in sich wieder zum Leben zu wecken.