HGTV kündigt Makeover-Format mit Frauenpower an

TV-News

In «Good Bones» sorgen das Mutter-Tochter-Duo Mina Starsiak Hawk und Karen E. Laine in ihrer Heimatstadt Indianapolis für familiengerechte Wohnträume.

Der Discovery-Sender Home & Garden TV hat für den 8. Januar 2022 ein neues Makeover-Format angekündigt, in dem Mina Starsiak Hawk mit ihrer Mutter Karen E. Laine in ihrer Heimatstadt Indianapolis heruntergekommene Domizile in familiengerechte und funktionale Wohnträume verwandeln wollen.ist dann immer samstags um 20:15 Uhr zu sehen.Auch persönliche Momente sollen in der Serie nicht zu kurz kommen. Mina und ihre Mutter geben einen ehrlichen Einblick in ihr Arbeits- und Privatleben. „Es war ein sehr arbeitsreiches Jahr mit der Renovierung von Häusern, der Eröffnung unseres neuen Ladengeschäfts, der Umstellung, dass Mama in den Ruhestand geht und mit einer Achterbahnfahrt, die man durchlebt, wenn man versucht schwanger zu werden, während man ein Kleinkind großzieht“, erklärt Mina Starsiak Hawk. „Ich freue mich, jeden Schritt mit unseren Fans zu teilen.“ Mutter Karen ergänzt: „Ich habe beschlossen, dass es der richtige Zeitpunkt ist, sich aus unserem Geschäft zurückzuziehen, aber ich werde weiterhin mit Mina in der Stadt, die wir lieben, Häuser renovieren. Die Unterkünfte in der Show gehören zu den besten, die wir je gefunden haben.“In der ersten Episode kaufen Mina und Karen ihr bisher teuerstes Haus – einen Bungalow im angesagten Viertel Fountain Square, der dringend renoviert werden muss. Um den ursprünglichen Charme des Hauses beizubehalten, gleichzeitig ein streng limitiertes Budget einzuhalten und den Wiederverkaufswert zu maximieren, müssen sie die Fundamentprobleme fachmännisch beheben, die Putzwände ersetzen und die ursprünglichen Holzböden restaurieren. Während der gesamten Staffel integriert das Duo zudem kreative Design Elemente in jedes Zuhause, um jüngere Käufer anzulocken.