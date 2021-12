RTLZWEI bringt Sondersendung zu verstorbener «Hartz und herzlich»-Protagonistin

TV-News

Anfang November war Dagmar, bekannt aus den Mannheimer Benz-Baracken in der Sendung «Hartz und herzlich» verstorben. RTLZWEI würdigt sie kurz vor Weihnachten in einer 90-minütigen Sendung.

Die-Darstellerin Dagmar ist Anfang November verstorben, das teilte der Sender RTLZWEI nun mit und kündigte gleichzeitig eine Sonderausgabe der Reportage-Reihe an. „Anfang November ließ uns die erschütternde Nachricht von Dagmars Tod fassungslos zurück. Niemand konnte begreifen, dass "Daggi", die gute Seele der Mannheimer Benz-Baracken, nicht mehr unter uns ist. Trauer und die Anteilnahme der Fans und des gesamten Teams waren überwältigend“, so der Sender in einer Mitteilung.Für die Sondersendunghat man über zehn Stunden gesendetes Material nochmals gesichtet und zu einer 90-minütigen Sondersendung zusammengestellt, die am Dienstag, 21. Dezember, um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird. Darin werden ihre Anfänge bei der Reportage, ihre unzähligen Hilfsaktionen, der lange Weg bis zur Rente, die Pflege von Johann, die Anerkennung ihrer Fans und ihr allerletzter Dreh noch einmal Revue passiert. RTLZWEI und die UFA Show & Factual haben vor über fünf Jahren erstmals mit Dagmar gedreht.In dem Film werden auch bisher unveröffentlichtes Material und Interviews mit Dagmars Familie und den Bewohnern der Benz-Baracken gesendet. Zu Wort kommen Weggefährten wie Elvis, Janine und Pascal, aber auch Anteilnahme von den Rostocker Protagonisten finden ihren Platz in dem liebevollen Nachruf an Dagmar.