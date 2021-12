«Tales of Dunk and Egg» kann bald losgehen

US-Fernsehen

Beim «Game of Thrones»-Prequel wurde inzwischen ein Autor ausgewählt.

Über zwei Jahre nach dem Ende von «Game of Thrones» kommt endlich wieder etwas Schwung in das Prequel. Steve Conrad wurde als Autor und ausführender Produzent für die potenzielle Serie mit seiner Firma Elephant Pictures verpflichtet. Wie „Variety“ im Januar 2021 exklusiv berichtete, würde die einstündige Serie auf einer Reihe von Fantasy-Novellen von George R. R. Martin basieren, die die Abenteuer von Ser Duncan dem Langen (Dunk) und dem jungen Aegon V. Targaryen (Egg) 90 Jahre vor den Ereignissen von "Das Lied von Eis und Feuer" verfolgen.Conrad hat zuvor die Amazon-Serie «Patriot» sowie die aktuelle AMC-Stop-Motion-Animationsserie «Ultra City Smiths» geschaffen. Außerdem war er Mitschöpfer der Epix-Neo-Noir-Serie «Perpetual Grace, LTD» mit Sir Ben Kingsley und Jimmi Simpson in den Hauptrollen. Conrad führte bei mehreren Episoden aller drei Serien Regie. Auf der Filmseite ist er als Autor von Filmen wie «The Pursuit of Happyness», «The Secret Life of Walter Mitty» und «Wonder» ► bekannt.HBO ist schon seit einiger Zeit bestrebt, das «Game of Thrones»-Universum zu erweitern. Die Prequel-Serie «House of the Dragon» soll irgendwann 2022 auf dem Premium-Sender anlaufen. Die Serie basiert auf Martins Buch "Fire & Blood" und erzählt die Geschichte des Targaryen-Bürgerkriegs, der als "Tanz der Drachen" bekannt wurde.