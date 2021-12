CBS verkauft seinen Grund und Boden

Wirtschaft

Das Medienunternehmen bekam dafür fast zwei Milliarden US-Dollar.

Da ist etwas faul ist Staate Amerika: Der Medienriese ViacomCBS hat den Verkauf des CBS Studios Center in Los Angeles bekannt gegeben. Zwei Investmentfirmen werden für rund 1,85 Milliarden US-Dollar zuschlagen. Das Medienkonglomerat hatte bestätigt, dass es das CBS Studio Center, das sich auf einem 55 Hektar großen Gelände in Studio City befindet, in diesem Sommer verkaufen will.Das CBS Studio Center umfasst mehr als eine Million Quadratmeter Fläche, darunter 22 Bühnen, Produktionsbüros und -unterstützungsgebäude, Büros von Drittmietern, ein eigens gebautes Sendezentrum und filmfähige Backlot-Standorte. Der Verkauf des CBS Studio Centers erfolgt, nachdem ViacomCBS im Juli den New Yorker Hauptsitz von CBS, den Black Rock-Wolkenkratzer, für 760 Millionen Dollar an die Immobilieninvestmentfirma Harbor Group International verkauft hat. Im Jahr 2018 verkaufte die CBS Corp. die Immobilie Television City im Stadtteil Fairfax für 750 Millionen Dollar an Hackman Capital."Dieser Verkauf ist Teil der laufenden Optimierung des Immobilien- und Betriebsportfolios von ViacomCBS und wird es dem Unternehmen ermöglichen, Kapital für strategische Wachstumsprioritäten, einschließlich Streaming, umzuschichten", sagte CFO Naveen Chopra in einer Erklärung.