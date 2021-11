VOX streicht «Die Superzwillinge»  «Princess Charming» geht am Freitag zu Ende

TV-News

Nach 1,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hat VOX genug von «Die Superzwillinge». In den kommenden Wochen sollen es Spielfilme am "Feel-Good-Friday" richten.

Viermal miese Quote setzte es für den neuen „Feel-Good-Friday“ von VOX , der seit Anfang November mit dem preisgekrönten Formatund Amira Pochers Neustartbestückt ist. Vorgesehen waren sechs Folgen, in denen acht eineiige Zwillingspaare zusammen in ein Haus ziehen und verschiedene Spiele bestreiten müssen. Dazu kommt es aber nun nicht mehr, denn nach vier Folgen verschwindet das Format im Giftschrank. Zuletzt sank der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe auf desaströse 1,8 Prozent. Zuvor waren maximal 4,8 Prozent drin.Weiter im Programm darf aber «Princess Charming» bleiben, obwohl es der lesbischen Datingshow nicht viel besser erging. Dementsprechend schnell versendet VOX das Format mit Princess Irina Schlauch nun, denn am kommenden Freitag, 3. Dezember, werden die übrigen drei Folgen ab 20:15 Uhr am Stück ausgestrahlt. Auf die bei RTL+ verfügbare Wiedersehens-Episode wird im Free-TV verzichtet.In den darauffolgenden Wochen füllt man den „Feel-Good-Friday“ dann mit Filmen. Am 10. Dezember versendet man den abendfüllenden Klassiker, ehe am 17. Dezember das Film-Doppel aus «Bad Moms 2» ► mit Mila Kunis und Susan Sarandon und, der am Vortag zur selben Uhrzeit ebenfalls ausgestrahlt wird, den Abend bestücken sollen. An Heiligabend setzt man derweil auf die ersten beiden-Filme mit Whoopi Goldberg, an Silvester baut man den gesamten Tag auf <<100 Songs, die die Welt bewegten.