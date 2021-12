Kabel Eins feiert 29 Jahre «Bodyguard»

Quotennews

Der Spielfilm mit Kevin Costner und Whitney Houston feierte im November 1992 Premiere.

Bis auf das Jahr 2015 gehört die Wiederholung des Spielfilmszum jährlichen Film-Line-Up. Seit acht Jahren strahlt die ProSiebenSat.1-Gruppe den Spielfilm aus, der einst von Kevin Costner, Lawrence Kasdan und Jim Wilson produziert wurde. Costner übernahm mit Whitney Houston die Hauptrolle. Der Film, der nur 25 Millionen US-Dollar kostete, spielte 411 Millionen US-Dollar ein.Am Dienstag entschieden sich 1,05 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, den Spielfilm bei Kabel Eins zu schauen, der am 25. November 1992 in den Vereinigten Staaten von Amerika Premiere feierte. In Deutschland erfolgte der Release erst am 7. Januar 1993. Der Marktanteil bei der Kabel-Eins-Wiederholung lag bei 3,8 Prozent. Bei den jungen Menschen verbuchten die Unterföhringer Sender 0,35 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf mittelmäßige fünf Prozent. In der Nacht startete der Rerun mit 0,14 Millionen Zuschauern, in der Zielgruppe fuhr man nur 2,9 Prozent ein.Bei Nitro gab eszu sehen. Der Spielfilm aus dem Jahr 2008 lockte 0,78 Millionen Fernsehzuschauer an, der Marktanteil belief sich auf fabelhafte 2,6 Prozent. Der zweite Bond mit Daniel Craig, sicherte sich 0,19 Millionen junge Zuschauer, sodass er auf 2,5 Prozent Marktanteil kam.