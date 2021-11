«Adam sucht Eva»: Ein Schritt nach vorne, einer zurück

Quotennews

«All Rise» bei sixx steigert sich, konnte aber bislang nur beim Auftakt vollends überzeugen.

Während Fernsehdeutschland derzeit in den Fängen des Nostalgie-Trends liegt und ProSiebens «TV Total»-Comeback feiert und neuerdings auch wieder «Geh aufs Ganze!» mit Jörg Draeger in Sat.1 bewundern darf, kehrte auchauf die Bildschirme zurück. Zugegeben, die Pause war nicht ganz so lang wie bei der 90er-Jahre Kultshow, doch für RTL war die Nackt-Datingshow ein Erfolg. Zu diesem entwickelt sich die Sendung auch für RTLZWEI , denn nach drei Wochen bleibt das Reality-Format deutlich oberhalb des Senderschnitts – in der Zielgruppe. Auf dem Gesamtmarkt musste man in dieser Woche einen Tiefstwert der noch jungen Staffel hinnehmen. 0,86 Millionen Zuschauer sorgten für 2,8 Prozent Marktanteil. Zum Auftakt schalteten 0,90 Millionen Zuschauer ein, in der Vorwoche übersprang man die Millionen-Marke und zählte 1,07 Millionen Seher. Die Quoten lagen bei 3,1 und 3,6 Prozent.In der Zielgruppe unterhielt «Adam sucht Eva» diesmal 0,47 Millionen Zuschauer und damit 60.000 mehr als zum Auftakt, allerdings auch 110.000 weniger als vor einer Woche. Dementsprechend sank die Sehbeteiligung in der für die Werbewirtschaft wichtigen Gruppe auf 6,4 Prozent. Die zweite Folge belegte 7,8 Prozent des Marktes.Während es für RTLZWEI derzeit am Montagabend toll aussieht, läuft es für die ProSiebenSat.1-Sendergruppe nicht optimal. Beispielsweise blieb bei sixx die Gerichtsserie, die seit 8. November bei der „Frauensenderin“ ausgestrahlt wird, erneut unter ihren Möglichkeiten. Zum Auftakt erreichte man noch tolle 2,0 und 1,7 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe. Diesmal lagen die Werte bei mäßigen 1,1 und soliden 1,5 Prozent. Die Doppelfolge schalteten 0,20 und 0,29 Millionen Zuschauer ein, was Marktanteilen von 0,7 und 1,0 Prozent entsprach. In der Zielgruppe markierte sixx um 20:15 Uhr ein 0,09-millionenköpfiges Publikum, eine Stunde später waren 0,11 Millionen dabei.