Primetime-Check

Welche Quoten holte die Clipshow «111 tierische Viecher!» für Sat.1? Blieb «Bauer sucht Frau» auf Rekordniveau? «Solo für Weiss» – solo an der Spitze?

Das ZDF sicherte sich mitden Tagessieg, denn es schalteten 7,14 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, was einem Marktanteil von 23,1 Prozent entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte man mit 0,64 Millionen Sehern 8,5 Prozent. Dasundverzeichneten im Anschluss 4,96 und 2,81 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile lagen nun bei 18,0 und 15,9 Prozent bei allen und 9,6 und 5,7 Prozent bei den Jüngeren.Das Erste holte mit der Naturdoku2,70 Millionen Zuschauer ab,interessierte ab 21:00 Uhr 3,33 Millionen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum stieg von 8,6 auf 11,3 Prozent. Auch bei der jungen Zuschauerschaft waren die Werte ansteigenden: die Reichweite wuchs von 0,54 auf 0,62 Millionen, die Sehbeteiligung von 7,2 auf 8,4 Prozent.ProSieben setzte einmal mehr aufzu Beginn der Primetime, die Doppelfolge verzeichnete 0,91 und 0,85 Millionen Zuschauer, wovon 0,66 und 0,63 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Hier lagen die Marktanteile auf einem soliden Niveau von 8,9 und 8,4 Prozent.generierten im Anschluss 7,3 und 8,0 Prozent. Es bleiben 0,67 und 0,70 Millionen Zuschauer ab drei Jahren dran. Statt zwei Folgen gab es diesmal nur eine-Ausgabe. Die Reichweite belief sich ab 22 Uhr nur noch auf 0,51 Millionen, in der werberelevanten Gruppe belegte der Unterföhringer Sender 6,6 Prozent des Marktes. Sat.1 setzte auf die Clipshowsundund unterhielt damit 1,18 und 0,88 Millionen Zuschauer, was Marktanteilen von mageren 4,0 und annehmbaren 5,7 Prozent entsprach. In der Zielgruppe erreichte der Bällchensender 0,45 und 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährige, die Werte lagen hier bei 5,2 und 9,2 Prozent.RTL generierte mitEinschaltquoten von 14,9 und 18,1 Prozent. Die Reichweite für die Kuppelshow mit Inka Bause belief sich auf 4,51 Millionen. VOX sendete, was 0,87 Millionen anlockte und für einen Marktanteil von 6,3 Prozent in der Zielgruppe sorgte.Kabel Eins versendeteund begeisterte 0,95 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was 3,3 Prozent Marktanteil entsprach. In der Zielgruppe waren mit 0,41 Millionen Umworbenen 5,8 Prozent drin.lockte 0,86 Millionen zu RTLZWEI. Der Grünwalder Sender registrierte eine Zielgruppe-Quote von 6,4 Prozent.