CBS dreht Hintergrundserie über «Last Tango in Paris»

US-Fernsehen

Hinter dem Projekt stehen die CBS Studios. Greg Silvermans Firma produziert.

Nachdem die Entstehung von «Der Pate» verfilmt wurde, nehmen sich CBS Studios und Greg Silvermans Stampede Ventures nun die Geschichte vonvor. Der Spielfilm wurde im Jahr 1973 gedreht. Lisa Brühlmann und Jose Padilha werden gemeinsam Regie führen.Die Serie mit dem Titelist Teil der internationalen First-Look-Vereinbarung zwischen CBS Studios und Stampede Ventures, einem unabhängigen Unterhaltungsmedienunternehmen, das vom ehemaligen Präsidenten von Warner Bros. Pictures, Greg Silverman, gegründet wurde.Die Serie, die in Italien, Frankreich und den USA spielt und von Jeremy Miller und Daniel Cohn geschrieben wurde, wird die 18 Monate vor, während und nach der Produktion von «Der letzte Tango in Paris» umfassen und aus der Sicht derjenigen erzählt, die im Mittelpunkt der Ereignisse stehen – die Stars Maria Schneider, Marlon Brando und Regisseur Bernardo Bertolucci."Der Film wurde nach seiner Veröffentlichung im Januar 1973 kontrovers diskutiert, während Brando und Bertolucci erheblich davon profitierten – der Film erzielte ein bereinigtes Einspielergebnis von 186 Millionen Dollar und war damit der drittgrößte ausländische Film aller Zeiten. Der Schauspieler und der Regisseur wurden von der Kritik hoch gelobt und erhielten Oscar-Nominierungen für den besten Schauspieler bzw. die beste Regie. Schneider wurde jedoch für ihre Rolle in dem Film ausgebeutet und lächerlich gemacht, was sie auf den Pfad der Sucht führte, und sie kämpfte mit ihrer psychischen Gesundheit. Die einzige Entschädigung, die sie jemals für ihre Rolle erhielt, waren 4.000 Dollar", heißt es in einer Erklärung von CBS und Stampede.