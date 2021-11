Geschlechtergetauschte «Ellery Queen»-Krimis als TV-Adaption

US-Fernsehen

Incendo und BlackBox Multimedia fungieren als Produzenten.

Der fiktive Detektiv Ellery Queen wird ins Fernsehen zurückkehren – dieses Mal als Frau. Incendo und BlackBox Multimedia haben die TV-Adaptionsrechte an der Sammlung von Romanen und Kurzgeschichten erworben, in denen Queen, die ursprünglich als männliche Figur geschrieben wurde, auftritt.Die beiden Unternehmen werden gemeinsam eine modernisierte, hochkarätige Fernsehserie entwickeln und produzieren, in der Ellery in eine Frau umgewandelt wird. Die Rolle der Bestseller-Detektivin muss noch besetzt werden.Gavin Reardon, Incendos internationaler Vertriebs- und Koproduktionsleiter, erklärt: "Wir freuen uns über die Möglichkeit, eine neue Serie zu entwickeln, die auf einer bereits etablierten, weltweit erfolgreichen IP basiert. In Zusammenarbeit mit den kreativen Köpfen von BlackBox Multimedia sind wir gespannt darauf, wie die neu gestaltete Version der Romane auf den Bildschirmen rund um die Welt zum Leben erweckt wird."