Free-TV-Premiere von «Avengers: Endgame» hängt die Konkurrenz ab

Der Superheldenfilm wurde erstmals im Fernsehen ausgestrahlt, wovon ProSieben am gestrigen Abend profitierte.



Von den privaten Sendern stach am Vorabend ProSieben ganz besonders hervor. Der Sender ließ den Rest meilenweit hinter sich zurück und erhielt besonders viel Aufmerksamkeit für die Free-TV-Premiere des Superheldenfilms «Avengers: Endgame» ► . 2,89 Millionen Fernsehenden ergatterten einen ausgezeichneten Marktanteil von 10,3 Prozent. Auch die 1,46 Millionen Jüngeren sicherten sich herausragende 18,7 Prozent und landeten hinter der «Tagesschau» und dem «Tatort» auf Platz drei der Tagesrangliste. Der Actionthrillerüberzeugte ab 23.45 Uhr weiterhin 0,75 Millionen Zuschauer, was weiterhin sehr starke 9,7 Prozent zur Folge hatte. Die 0,29 Millionen Umworbenen lagen bei einer hohen Quote von 12,9 Prozent.An den meisten Sonntagen liegt RTL zumindest von den Zuschauerzahlen her knapp vorne, doch am gestrigen Abend hatte der Sender mit dem Actionfilmkeine Chance. 1,86 Millionen Filmfans reichten hierfür eine maue Sehbeteiligung von 5,9 Prozent. Bei den 0,79 Millionen Werberelevanten wurden hohe 12,9 Prozent Marktanteil ermittelt. Das Magazinwollten noch 1,06 Millionen und 0,46 Millionen 14- bis 49-Jährige sehen. Hierfür stiegen die Marktanteile auf passable 6,8 sowie 10,5 Prozent.RTLZWEI versuchte mit der Komödiemitzuhalten, was jedoch nicht besonders erfolgreich verlief. Es fanden lediglich 0,49 Millionen Fernsehende auf den Sender, was in niedrigen 1,5 Prozent Marktanteil resultierte. Auch die 0,26 Millionen Umworbenen kamen nicht über schwache 2,8 Prozent hinaus. Für den Actionthiller «Hunter Killer» ► erhöhte sich die Reichweite schließlich auf 0,52 Millionen Menschen, so dass auch die Quote auf durchschnittliche 2,8 Prozent wuchs. Bei den 0,16 Millionen Jüngeren endete der Abend mit mauen 3,1 Prozent Marktanteil.