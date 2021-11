Tele5 schickt Comedians in die Küche

TV-News

In der kommenden Woche wird Lutz van der Horst bei «Comedians in Kitchen» zu Gast sein und die schlechtesten Rezepte des Internets nachkochen.

Vor vier Jahren gründeten Jonathan Löffelbein und Lukas Diestel ihren Foodblog „Worst of Chefkoch“, um besonders lustige, eklige oder außergewöhnliche Rezepte des Gruner+Jahr-Portals zu sammeln. Wenig später wurden sie dafür als Foodblogger des Jahres ausgezeichnet. Nun hat sich Tele5 die Dienste des Duos gesichert, um den Blog fürs Fernsehen zu adaptieren.Löffelbein und Diestel werden aber nicht alleine vor der Kamera stehen, sie erhalten prominente und vor allem lustige Unterstützung von Comedians. Dementsprechend heißt das von Warner Bros. produzierte Format. Los geht es bereits in der kommenden Woche, am Freitag, den 10. Dezember, ab 22:25 Uhr. Im Anschluss steht die 30-minütige Sendung dann in der Mediathek von Tele5 zur Verfügung.In der Premierenfolge wird Lutz van der Horst zu Gast sein, der die schlechtesten Rezepte des Internets in einem Drei-Gänge-Menü kochen wird. Er wird sowohl als Küchenhilfe als auch als Testesser fungieren – vermutlich auch müssen. Denn die Kreationen reichen von Leberkäs-Pizza, gebackener Mett-Bananen-Toast oder Salzstangen-Auflauf.