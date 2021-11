«Ninja Warrior Germany» stürzt ins nächste Tief

Quotennews

Nach dem Allzeittief in der Vorwoche folgte direkt das nächste. Der Sender hatte deutlich mit der Konkurrenz in Sat.1 zu kämpfen.



Die letzte Vorrunde der sechsten Staffel vonwurde am gestrigen Abend ausgestrahlt. Ein letztes Mal stellten sich 40 Athleten und Athletinnen der Herausforderung und wagten sich in den Parkour. Für die zwölf Besten ging es weiter ins Halbfinale. In der vergangenen Woche war das Format auf einen Allzeittiefstwert von 1,92 Millionen Fernsehenden abgestürzt. Dies entsprach soliden 7,3 Prozent Marktanteil. Die 0,86 Millionen Jüngeren verschlechterten sich ebenfalls auf 12,9 Prozent.Doch die Neuauflage von «Geh aufs Ganze!» in Sat.1 trug nicht zu einer Erholung der Quoten da, sondern drückte diese noch weiter nach unten hin zum nächsten Tief. Übrig blieben nicht mehr als 1,84 Millionen Zuschauer, was einen akzeptablen Marktanteil von 6,7 Prozent zur Folge hatte. Die 0,77 Millionen Umworbenen fielen erstmals seit etwa vier Jahren unter den Senderschnitt. Daraus resultierte eine solide Sehbeteiligung von 11,6 Prozent.Statt einer Datingshow übertrug RTL diese Woche im Anschluss die Reportage. Ab 23.00 Uhr blieben somit noch 0,97 Millionen Neugierige vor dem Bildschirm sitzen. Ein deutlicher Rückgang des Marktanteils auf maue 5,4 Prozent konnte nicht verhindert werden. Bei den 0,47 Millionen Werberelevanten musste sich der Sender mit mäßigen 9,4 Prozent Marktanteil begnügen.