Katja Burkard gewinnt «Schlag den Star»

Eine neue Runde «Schlag den Star» stand gestern auf dem Programm und im Duell Dragqueen gegen Kult-Moderatorin setzte sich am Ende Katja Burkard durch.

14 Runde dauerte das Spektakelgestern Abend, dann war klar: Katja Burkard gewinnt die Show. Doch der Abend begann anders als viele andere Runden der beliebten Show. Denn wer bei dem Teilnehmerfeld Olivia Jones und Katja Burkard Gezeter und Gemecker erwartete, wurde enttäuscht. Jones legte bereits vor dem ersten Spiel des Abends los und teilte in Richtung Burkard ordentliche Spitzen aus, jedoch konterte die RTL-Moderatorin jeden Spruch der Reeperbahn-Dragqueen, ohne mit der Wimper zu zucken. Dieses Zwischenspiel konnte den Zuschauer nerven oder unterhalten, zumindest schauten 1,67 Millionen Zuschauer ab drei Jahren das Ganze an.Der Marktanteil stellte sich mit dieser Anzahl an Zuschauern auf 8,0 Prozent am Gesamtmarkt ein. Beim insgesamt achten Mal in diesem Jahr markierte ProSieben mit «Schlag den Star» zudem fast einen neuen Bestwert in der klassischen Zielgruppe. Hier erreichten Jones und Burkard ganze 0,79 Millionen Zuschauern im Alter von 14 bis 49 Jahren, wodurch sich der Marktanteil am entsprechenden Markt auf 15,3 Prozent einstellte. Damit erreichte 2021 jede Ausgabe, bis auf die erste am 21. Januar, einen zweistelligen Marktanteile in der Zielgruppe. Unerreicht in der Zielgruppe ist jedoch die Ausgabe vom 6. Februar, als 1,08 Millionen Zielgruppen-Zuschauer einschalteten. Jedoch reichte es in dieser Show auch "nur" zu 14,7 Prozent Marktanteil.Jede Ausgabe 2021ist hierbei ein gutes Stichwort, denn im Dezember wird es noch eine weitere Ausstrahlung geben und Showmaster Elton gab während der gestrigen Show bereits das Teilnehmerfeld bekannt. TV-Koch Alexander Hermann wird es am 18. Dezember mit Moderatorin Ruth Moschner aufnehmen. Apropos Elton, während der Show wies Olivia Jones darauf hin, dass es ja wieder «TV total» gäbe und Blamieren und Kassieren bei der Kult-Show doch einen Platz hätte. Elton antwortete bloß: "Davon weiß ich nichts. Ich will dazu nichts sagen." Nach einer weiteren Show-Rückkehr klingt das vorerst nicht.