Erfolgreiche Rückkehr für «Geh aufs Ganze!»

Quotennews

Nach dem ZDF und ProSieben war es nun auch für Sat.1 Zeit für eine Neuauflage. Und natürlich war das Interesse groß, was aus der 90er-Kult-Show wurde.



2021 scheint das Jahr der Neuauflagen zu sein, denn wie zuletzt «Wetten, dass…?» und «TV Total» findet nun auch die Kult-Showaus den 90ern zurück ins Fernsehen. Jörg Draeger zockt wieder mit verschiedenen Kandidaten um Geld- und Sachpreise und wird dabei von Moderator Daniel Boschmann unterstützt. Ziel ist es mit Taktik und Geschick gegen den Zockerkönig zu gewinnen. Als Trostpreis muss man sich hingegen mit dem roten Zonk begnügen. Sat.1 hat vorerst drei Ausgaben geplant, die freitags zur Primetime zu sehen sind.Und tatsächlich war der Rückkehr der Show sehr gefragt. 2,57 Millionen Fernsehende interessierten sich für die Neuauflage, was Sat.1 mit Abstand zum gefragtesten der privaten Sender machte. Zum ersten Mal seit dem Start ließ man somit auch «Ninja Warrior Germany» hinter sich zurück. Insgesamt ergatterte der Sender starke 9,0 Prozent. Doch auch in der Zielgruppe war das Interesse groß. Die 1,14 Millionen Jüngeren sicherten sich herausragende 17,0 Prozent Marktanteil.Auch die neue Datingshowprofitierte von dem Programm zuvor und hielt sich weiterhin bei 1,24 Millionen Zuschauern. Somit war die Reichweite beinahe doppelt so hoch wie in der Vorwoche. Aus dem Tief von mauen 3,7 Prozent ging es nach oben auf gute 6,2 Prozent. Auch die 0,48 Millionen Umworbenen hatten keine Schwierigkeiten die beiden vorherigen Ergebnisse zu übertreffen und landeten bei einer hohen Quote von 8,8 Prozent.