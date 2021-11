«USA ungeschminkt»: Markus Lanz reist wieder nach Amerika

TV-News

Nach 2016 und 2017 zeigt das ZDF Anfang des kommenden Jahres eine weitere Dokumentation von Markus Lanz in den USA.

In den Jahren 2016 und 2017 reiste Talkshow-Moderator Markus Lanz schon einmal in die USA, um sich ein ungeschminktes Bild über das Land zu machen, das kurz vor einer einschneidenden Wahl stand beziehungsweise mit dem unliebsamen Donald Trump zurecht kommen musste. Nun ist Trump nicht mehr Präsident und der Demokrat Joe Biden seit knapp einem Jahr an der Macht. Grund für Lanz ein drittes Mal in die Vereinigten Staaten zu reisen, schließlich befände man sich nun „in einem der größten gesellschaftlichen Wandlungsprozesse in ihrer Geschichte“, wie es vom ZDF heißt.Gemeinsam mit Filmemacherin Silke Gondolf möchte der erfolgreiche Talkmaster mit den Menschen über ihre Wünsche und Träume, über ihre Zukunft und Zukunftsängste sprechen. Dafür reist er nach New York, San Francisco und in den Süden nach Atlanta. Dort spricht er unter anderem mit dem Politikwissenschaftler Yoshihiro Francis Fukuyama, dem Direktor des Zentrums für Demokratie, Entwicklung und Rechtsstaatlichkeit der Stanford University, mit Dr. Maurice Hobson, Professor für Afrikanisch-Amerikanische Geschichte an der Georgia State University, und dem in New York lebenden deutschen TV-Journalisten und Buchautor Markus Koch.Das ZDF sendet die 75-minütige Dokumentation am Dienstag, den 4. Januar 2022, um 22:15 Uhr. Bereits ab 18 Uhr steht der Film in der ZDFmediathek zum Abruf bereit. Im Anschluss talkt Lanz auch wieder in seiner nach ihm benannten Talk-Runde.Die ersten beiden Dokumentationen «USA ungeschminkt» verzeichneten 2016 und 2017 jeweils etwas mehr als 1,50 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile lagen damals bei 13,6 und 13,5 Prozent. Allerdings liefen die Dokus etwas später als diesmal, die Sendezeit war damals jeweils um 23:20 Uhr.