RTL Deutschland und Panasonic schließen Technologie-Kooperation

Vermischtes

Durch die Kooperation soll der Addressable TV-Standard HbbTV TA auf Smart-TVs des japanischen Herstellers gebracht werden.

Das Medienunternehmen RTL Deutschland und der Technologie-Hersteller Panasonic haben eine Kooperation geschlossen, in deren Rahmen Addressable TV auf die Smart TVs des japanischen Unternehmens gebracht werden soll. Ab sofort ist die HbbTV-Spezifikation für Targeted Advertising (HbbTV TA) in alle Panasonic 2021er Smart-TV Geräte ab der JXW854-Serie implementiert. Bereits im Markt befindliche Modelle erhalten HbbTV TA durch ein Software-Update, das von nun an zur Verfügung steht. HbbTV TA ermöglicht es, Inhalte und Werbung im linearen Broadcast framegenau gegen adressierte Inhalte über das Internet auszutauschen. Damit soll beispielsweise ein nahtloser Übergang zwischen Broadcast und Austauschspots ermöglicht werden.„Für RTL Deutschland ist Addressable TV ein bestimmendes Zukunftsthema. Offene Standards und starke Partnerschaften bilden für uns bei der Etablierung von Addressable TV ein wichtiges Fundament. Wir freuen uns daher sehr über die Zusammenarbeit mit Panasonic bei diesem Thema. Die Implementierung von HbbTV TA in den Panasonic Smart TVs bietet RTL die technische Lösung, um die Qualität der zielgerichteten Werbung deutlich zu verbessern“, erklärt Andre Prahl, Leiter Programmverbreitung bei RTL Deutschland.Dirk Schulze, Head of Produktmarketing TV / Home AV bei Panasonic Deutschland, fügt hinzu: „Mit der Unterstützung des allgemeinen HbbTV TA Standards und der Kooperation mit RTL Deutschland als erstem Partner zeigt Panasonic einmal mehr seine führende Rolle in der Entwicklung von innovativen Zukunftstechnologien.“