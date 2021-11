RTLZWEI ist ProSieben dicht auf den Fersen

Quotennews

Der Actionthriller «Hunter Killer» lockte am Vorabend besonders viele Zuschauer. «Doctor Strange» setzte sich nur knapp davor.



Der Fantasyfilm «Doctor Strange» ► war am gestrigen Abend bei ProSieben zu sehen. 1,33 Millionen Fernsehende interessierten sich dafür und erzielten somit einen guten Marktanteil von 4,7 Prozent. Bei den 0,53 Millionen Jüngeren wurde ein passables Ergebnis von 7,9 Prozent gemessen. Der Actionfilm «Avengers: Infinity War» ► baute bei einer Reichweite von 0,79 Millionen Menschen die Quote schließlich auf hohe 5,9 Prozent aus. Auch die 0,37 Millionen Umworbenen steigerten sich auf einen guten Marktanteil von 9,8 Prozent.Doch auch RTLZWEI präsentierte sich an diesem Abend mit dem Actionthriller «Hunter Killer» ► besonders gut. Mit 1,13 Millionen Filmfans lag man nicht allzu weit hinter der Konkurrenz zurück. Für den Sender bedeutete dies sogar starke 4,0 Prozent. Die 0,33 Millionen Werberelevanten ergatterten zudem gute 9,8 Prozent Marktanteil. Mit dem Thrillerwuchs die Sehbeteiligung weiter auf noch bessere 4,2 Prozent, während die Zuschauerzahl auf 0,61 Millionen sank. Die 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährigen holten sich akzeptable 3,8 Prozent.Im Vergleich zu den Vorwochen stürzte VOX mit der Shownoch weiter ab. Nicht mehr als 0,24 Millionen Fernsehende waren an diesem Abend dabei, woraus miserable 0,8 Prozent Marktanteil resultierten. Die 0,12 Millionen Jüngeren landeten bei einer miesen Quote von 1,8 Prozent. Dafür erholte sich die Kuppelsoapleicht und lag im Anschluss mit 0,33 Millionen Neugierigen bei ernüchternden 1,5 Prozent. Die 0,21 Millionen Umworbenen steigerten sich auf schwache 3,6 Prozent.