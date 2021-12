Blockbuster-Battle

Zerstört «Conan» die Konkurrenz?

Veit-Luca Roth von 05. Dezember 2021, 09:30 Uhr

In dieser Woche steigen Matthew McConaughey als Marihuana-Gangster und die New Yorker Frauenbande von «Sex And The City» in den Ring. Können sie Arnold Schwarzenegger den Sieg streitig machen?

«Conan – Der Zerstörer» (Tele5, 20:15 Uhr)

Die böse Königin Taramis braucht die Hilfe des heimatlosen Kriegers Conan. Sie verspricht ihm, seine dahingeschiedene Liebe Valeria wieder zum Leben zu erwecken, wenn Conan ihre Nichte Jehna auf eine gefährliche Mission begleitet: Die beiden sollen aus dem Schloss des Magiers Toth-Amon einen magischen Schlüssel beschaffen, der den Zugang zu einer Gruft gewährt. Darin befindet sich ein juwelenbesetztes Horn, mit dem der träumende Gott Dagoth zum Leben erweckt werden kann. Dieses Horn soll der Königin unermessliche Macht bescheren. Zusammen mit Jehna, seinem Freund Malak und dem Hünen Bombaata macht sich Conan auf den beschwerlichen Weg, der einige Überraschungen für die kleine Gruppe bereithält: Conan muss den Zauberer Akiro vor Kannibalen und die Banditin Zula vor aufgebrachten Bürgern retten. Kaum im Schloss von Toth-Amon angekommen, besiegt Conan den Magier und schließlich auch Bombaatas Meuchelmörder. Bombaata wurde nämlich damit beauftragt, Conan nach beendeter Mission zu töten, und entführt nun Jehna, die dem träumenden Gott geopfert werden soll. Um Jenna zu retten, muss Conan sich einem Kampf auf Leben und Tod mit dem wieder erwachten Dagoth stellen.



Die Bewertung

Quotenmeter.de: /

Rotten Tomatoes Audience Score: 4

Metascore: 5

IMDb User Rating: 6

Gesamtbilanz: 15 von 40 Punkten



«The Gentlemen» (ProSieben, 20:15 Uhr)

Rasante Gangsterkomödie von Guy Ritchie mit Oscar-Preisträger Matthew McConaughey: Der Amerikaner Mickey Pearson hat sich in Großbritannien ein millionenschweres Marihuana-Imperium aufgebaut. Eines Tages beschließt er, seine Firma zu verkaufen, um sich endlich um seine Ehefrau Rosalind kümmern zu können. Der Milliardär Matthew Berger zeigt Interesse, aber Mickey hat die Rechnung ohne gewisse Gentlemen gemacht, die ihm nur zu gern das Geschäft versauen wollen.



Die Bewertung

Quotenmeter.de: 9

Rotten Tomatoes Audience Score: 8

Metascore: 5

IMDb User Rating: 8

Gesamtbilanz: 30 von 40 Punkten



«Sex And The City» (RTLZWEI, 20:15 Uhr)

Nachdem die New Yorker Kolumnistin Carrie Bradshaw und ihr Traummann Mr. Big in ein unglaubliches Penthouse im Big Apple gezogen sind, fällen sie ziemlich willkürlich die Entscheidung zu heiraten. Die Hochzeit, welche klein geplant war, macht sich ziemlich schnell selbstständig. Als Carrie für ein Vogue-Fotoshooting in atemberaubende Kleider schlüpfen darf und sie am Ende eines von Vivienne Westwood geschenkt bekommt, gerät alles außer Kontrolle. Somit wird nicht nur das einfache Brautkleid ausgetauscht, sondern die Gästeliste von 75 auf 200 Gäste aufgestockt. Doch nicht nur Carrie ist im Stress. Charlotte hat noch immer nicht die Hoffnung aufgegeben, schwanger zu werden. Samantha versucht gegen die eingetretene Routine in ihrer Beziehung zu Smith anzukommen und Miranda hat damit zu kämpfen, dass Steve ihr fremdgegangen ist. Ihren Ärger und Kummer macht sie bei Big Luft. Miranda erzählt ihm, dass die Ehe alles zerstört. Dieser Satz bringt Mr. Big ziemlich zum Nachdenken.



Die Bewertung

Quotenmeter.de: /

Rotten Tomatoes Audience Score: 8

Metascore: 5

IMDb User Rating: 6

Gesamtbilanz: 19 von 40 Punkten



Ganz im Gegenteil: «Conan» zerstört nicht, sondern wird zerstört und zwar von ProSiebens Free-TV-Premiere «The Gentlemen». Aufgrund jeweils einer fehlenden Wertung folgen «Sex And The City» und «Conan – Der Zerstörer» auf den Plätzen zwei und drei. Ob ProSieben auch auf dem Quotenmarkt abliefern wird, erfahrt ihr am Montagmorgen hier.





