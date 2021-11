«Aladdin» beschert Sat.1 den Tagessieg

Quotennews

Mit einer sagenhaften Einschaltquote aus der Zielgruppe sichert das Disney-Remake dem Bällchensender den Zielgruppen-Quotensieg.

Eine Schlagzeile, die sonst so nicht oft zustande kommt. Sat.1 sichert sich mit Abstand die beste Zielgruppen-Leistung am Samstag. Keine andere Show konnte dem Bällchensender gefährlich werden. Nicht die, nicht, nicht das öffentlich-rechtliche Programm. (auch nicht). Doch wenn nicht noch überraschender: Bei Sat.1 brauchte es kein Show-Highlight oder prominente Gäste, um für diese Quote zu sorgen. Es wurde schlichtweg ein Film gesendet, der einen idealen Familien-Samstag auf der Couch markieren sollte.Doch zu den Zahlen. Die Bunte Kugel konnte sich schon insgesamt über starke 2,9 Millionen Zuschauer freuen, auch wenn dieser Wert von einem Tagesbestwert natürlich weit entfernt liegt. Wobei bei genauerem Hinsehen auffällt, dass bis auf «RTL Aktuell» kein anderes privates Format mehr Zuschauer anziehen konnte, also sozusagen bereits ein kleiner Sieg für «Aladdin» ► . Voll aufgefahren wurde dann jedoch in der Zielgruppe.Hier stellte das Remake aus dem Jahr 2019 sämtliche Mitstreiter mit Abstand in den Schatten. Zum Vergleich: «Schlag den Star» erreichte 0,79 Millionen Zielgruppen-Zuschauer, «Das Adventsfest der 100.000 Lichter» holte 0,71 Millionen, während es bei der «Tagesschau» zu 1,21 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren reichte. Bereits diese Werte markieren Marktanteile jenseits der 10-Prozent-Marke. Doch Sat.1 war gestern schlichtweg noch besser. «Aladdin» ► wollten 1,34 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sehen, wodurch sich der Marktanteil der Sat.1-Primetime auf bockstarke 20,2 Prozent einstellte.