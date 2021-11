Blockbuster-Battle

Viel Man-Power ist in diesem Battle vertreten, doch können Chris Pratt oder Channing Tatum den «Avengers» die Stirn bieten?

(RTL, 20:15 Uhr)Vor drei Jahren musste der Dinosaurier-Park "Jurassic World" evakuiert werden. Ein Vulkanausbruch droht nun den Park und die Dinosaurier zu vernichten. Um die Saurier zu retten, überredet Claire Dearing Ex-Wildhüter Owen Grady auf die Insel zurückzukehren. Owen begleitet Claire, auch weil er Velociraptor "Blue" wiedersehen will. Schnell stellen die beiden fest, dass die Geldgeber der Rettungsaktion eine ganz andere Agenda haben. Quotenmeter urteilte : „Mit einem besseren Drehbuch wäre hier noch deutlich mehr drin gewesen.“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 5IMDb User Rating: 6(ProSieben, 20:15 Uhr)Im vorerst letzten Film der «Avengers»-Reihe schlüpft neben Robert Downey jr. auch Scarlett Johansson wieder ins Superheldenkostüm: Den Avengers gelang es nicht, Thanos aufzuhalten und seinen grauenhaften Plan zu vereiteln. Ein bitterer Kampf steht nun bevor – doch sind sie diesmal in der Lage, ihn zu stoppen? Quotenmeter zog dieses Fazit in der Kino-Kritik : „«Avengers || Endgame» ist ganz großes Superheldenkino, das seinen Konventionen trotzt und dennoch beispiellos die Genreessenz trifft.“Quotenmeter.de: 9Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 8(sixx, 20:15 Uhr)Heiße Performance mit Channing Tatum in der Hauptrolle: Vor drei Jahren gab Mike seine Stripper-Karriere auf, um sich seiner Leidenschaft zu widmen: dem Möbelmachen. Doch seine Jungs locken ihn zu einer letzten Show, die nur so vor Sexappeal, Erotik und Leidenschaft strotzt. Auf ihrem Road-Trip zur Stripper-Convention von Myrtle Beach erlebt die Truppe viele heiße Abenteuer, bei denen Magic Mike mit seinen lasziven Bewegungen beweist, dass er sein Handwerk nicht verlernt hat. Das Quotenmeter-Urteil : „Die Fortsetzung des Überraschungserfolgs findet trotz einer übersichtlicheren Geschichte wesentlich differenziertere Worte zu dem Thema, wie es ist, mit dem eigenen Körper Geld zu verdienen.“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 6IMDb User Rating: 6