«Die Bergretter» legen massiv zu

Quotennews

Im Anschluss debattierte Maybrit Illner mit ihren Gästen über die Ampel-Koalition und die Corona-Maßnahmen.

4,93 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren verfolgten am vergangenen Donnerstag die Premiere der 13.-Staffel. Obwohl das eine hohe Reichweite war, lag das Ergebnis deutlich unter den Ergebnissen des Vorjahres. 2020 lag die niedrigste Reichweite bei 5,41 Millionen Zuschauer. Die Episode „Vierzehn Stufen“ wollten sich am Donnerstag 5,43 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen.Dieses Mal wurde die Polizistin Jessika Pollath von ihrer Vergangenheit eingeholt und geriet in Lebensgefahr. Unterdessen gab es bei Simon Streit mit Jessi, da diese früher ein Verhältnis mit Markus hatte. Diese Geschichte, verfasst von Christiane Rousseau, kam auf einen Marktanteil von 18,1 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,71 Millionen Zuschauer verbucht, sodass das ZDF mit 9,8 Prozent punkten kann.„Die Ampel und Corona – Im Krisenmodus schon beim Start?“ hieß die Ausgabe von, in der die designierten Minister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) und Volker Wissing (FDP) zu Gast waren. 3,43 Millionen Zuschauer lauschten den Gesprächen, an denen auch Norbert Röttgen (CDU] teilnahm. Das war somit die höchste Reichweite seit 18. März 2021. Der Marktanteil lag bei unglaublichen 16,6 Prozent. Selbst bei den jungen Menschen wurde der erfreuliche Trend der vergangenen Wochen mit 0,55 Millionen sowie 10,3 Prozent fortgesetzt.