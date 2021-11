Larissa Marolt mit Gastauftritt bei «Unter Uns»

TV-News

Im Februar 2022 ruft «Unter Uns» eine weitere Eventwoche aus, Marolt wird bereits im Januar das erste Mal zu sehen sein.

Larissa Marolt steht derzeit in einer Gastrolle vor den-Kameras. Die ehemalige «Germany’s Next Topmodel»-Teilnehmerin ist Teil der im kommenden Jahr stattfindenden Eventwoche, die zwischen dem 14. und 18. Februar 2022 ausgestrahlt wird. Sie steht unter dem Motto „Familienurlaub gebucht. Albtraum bekommen! Geheimnisse, Intrigen und Enthüllungen: all inclusive“. In ihrer Rolle taucht sie plötzlich im Leben der Bewohner der Schillerallee auf. Geschickt nutzt sie Bambi Hirschbergers (Benjamin Heinrich) Gutgläubigkeit und bringt damit eine Lawine von Ereignissen in Gang, die die halbe Schillerallee im wahrsten Sinne des Wortes auf eine Reise ins Ungewisse schickt.„Meine Rolle ist vielseitig und facettenreich, auch die Atmosphäre am Set ist total harmonisch und ich habe coole Kolleginnen und Kollegen. Das ist echt eine tolle Zusammenarbeit!“, beschreibt Marolt die Drehtage. „Dass ich für die Eventwoche drehe, ist es schon etwas Besonderes – man gibt sich natürlich extra Mühe! Es soll ein Highlight werden und ich kann Euch eins versprechen: Das wird’s auch! Nervenkitzel und Spannung pur“, verspricht die Schauspielerin.„Das Motto ‚Familienurlaub gebucht. Albtraum bekommen! Geheimnisse, Intrigen und Enthüllungen: all inclusive‘ hält, was es verspricht: Es wird hoch emotional und sehr spannend! Wir freuen uns, die Zuschauer:innen in dieses Abenteuer zu entführen. Wir bedanken uns bei dem gesamten Team von «Unter uns» für diese extra Anstrengung, die sie mit gewohnter Leidenschaft absolviert haben“, so Frauke Holler und Katharina Katzenberger, die die Serie redaktionell bei RTL verantworten.Die Dreharbeiten finden im November und Dezember in den Kölner Studios und in der spektakulären Kulisse der mittelalterlichen Burg Hemmerich bei Brühl statt. Bereits am 12. Januar 2022 wird Larissa Marolt in der täglichen Serie zu sehen sein. RTL zeigt die UFA-Serial-Drama-Produktion immer werktags um 17:30 Uhr.