Raiders/Cowboys sorgen für fantastische Quoten

Quotennews

Die Übertragung aus dem AT&T Stadium bescherte dem Sender tolle Zahlen, ProSieben konnte danach nicht punkten.

Die Football-Partien am Donnerstag waren ganz besondere Spiele, denn in den Vereinigten Staaten von Amerika wurde Thanksgiving gefeiert – da gehören Football-Spiele der Dallas Cowboys und Detroit Lions genauso zum Fest wie der Truthahn auf dem Tisch. Bereits um 18.30 Uhr traten die Chicago Bears bei den Detroit Lions (16:14) an, die Partie wurde hierzulande beim Streamingdienst DAZN übertragen. Um 22.30 Uhr stieg dann ProSieben Maxx ein, denn dort zeigte man die Las Vegas Raiders bei den Dallas Cowboys (36:33).Die ersten zwei Viertel erreichten 0,28 sowie 0,27 Millionen Fernsehzuschauer, die Marktanteile lagen bei 1,5 sowie 2,1 Prozent. Die von Carsten Spengemann und Max Zielke kommentierte Partie erzielte 0,21 sowie 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass ein Marktanteil von sensationellen 4,3 sowie 6,2 Prozent heraussprang. Die zweite Halbzeit kam auf 0,16 respektive 0,11 Millionen, die Marktanteile lagen nun bei 2,6 sowie 2,8 Prozent. Mit 0,09 sowie 0,06 Millionen jungen Leuten verbuchte man 4,7 sowie 5,1 Prozent.Der Schwestersender ProSieben setzte um 02.05 Uhr auf das Spiel New Orleans Saints – Buffalo Bills (31:6), für das sich 0,08 Millionen Zuschauer interessierten. Der Marktanteil der Übertragung, die nur bis 03.00 Uhr gemessen wurde, lag bei 2,1 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern verbuchte die rote Sieben 5,4 Prozent und sorgte für 0,05 Millionen junge Zuschauer.