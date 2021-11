Eugene Boateng: Haller hat sich hochgekämpft

Interview

Am Donnerstag debütiert der «Flensburg-Krimi» im Ersten. Im Quotenmeter-Gespräch verrät Boateng, wie ihm die Zeit im Norden gefiel.

Eine wirklich schöne Gegend, aber ob ich mich je mit dem Wetter anfreunden kann, das weiß ich nicht. Es war nur an einem Tag warm und der Dreh auf dem Boot echt eisig. Außerdem haben wir mitten in der Corona-Pandemie gedreht.Es war auf jeden Fall mehr möglich, da die Zahlen in Schleswig-Holstein zum Zeitpunkt der Dreharbeiten niedrig waren. Die Menschen zog es in die Cafés und es wirkte trotz Pandemie alles irgendwie lebendiger und freier.Haller hat sich hochgekämpft. Er hat in seiner Jugend große Armut erlebt und sich entschlossen, Polizist zu werden. Anderen zu helfen und Gutes zu bewirken. Außerdem sind seine Skills, die er auf der Straße gelernt hat, sehr nützlich bei der praktischen Polizeiarbeit.Auf ein außergewöhnliches Ermittler-Duo, gespielt von mir und der tollen Katharina Schlothauer. In unserem ersten Fall müssen wir uns als Team zusammenraufen, um den Mord an einem Dänen aufzuklären, der an der Flensburger Förde angespült wird.Ich habe dort den Söldner Sam gespielt. Ein außergewöhnliches Projekt, dass mir sehr viel Spaß gemacht hat.Ich bin sehr für Figuren, die uns neue Perspektiven eröffnen. Was wir auf den Bildschirmen, in den Kinos, auf der Theaterbühne zeigen, das kann tatsächlich unseren Horizont erweitern.Es war ein für mich sehr prägendes Umfeld und das finde ich wichtig zu erwähnen. Diese Straße hat Menschen mit unterschiedlichen Geschichten und Kulturen zusammengebracht. Ich habe das als sehr starke Gemeinschaft empfunden, die zu meiner Identität beigetragen hat.Tanzen war für mich ein erstes Sprungbrett und ich erinnere mich gerne an die Zeit zurück. Das begleitet mich bis heute - ich trainiere täglich.Heimat ist für mich da, wo meine Familie und Freunde sind. Also Ghana, Düsseldorf und Berlin (lacht)Das erste Mal ist immer etwas Besonderes. Ich bin sehr dankbar für diese Chance. Ich habe so viel neben Christian und Nauel gelernt. Es hat mir ganz stark die Türen geöffnet. Jetzt heißt es: weiter Türen öffnen.