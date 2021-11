«Der Doktor und das liebe Vieh»: Sky zeigt Staffel zwei, WDR die erste

TV-News

Rund um die Weihnachtsfeiertage feiert die zweite Staffel bei Sky One Premiere. Der WDR wiederholt die erste Staffel für alle, die nicht schlafen können.

Im vergangenen Jahr legte der britische Sender Channel 5 die BBC-Serie aus den 1970er-Jahren «All Creatures Great and Small», die in Deutschlandheißt, neu auf. Die für mehrere Staffeln angelegte Neuauflage erhielt aufgrund ihres Erfolgs schnell eine zweite Staffel. Nun hat den Start der neuen Episoden angekündigt. Demnach zeigt Sky One die sechsteilige Serie zwischen dem 23. und 25. Dezember immer in Doppelfolgen ab 20:15 Uhr. Außerdem sendet man am 26. Dezember das rund 45-minütige Weihnachtsspecial.In der Neuauflage verkörpert Nicholas Ralph den jungen Tierarzt James Herriot, der zwischen den Weltkriegen eine Assistentenstelle in einer ländlichen Praxis in Yorkshire annimmt, während er eigentlich aus der Großstadt stammt. Sein Vorgesetzter Dr. Siegfried Farnon (Samuel West) ist ihm dabei wie ein Dorn im Auge und auch die unterschiedlichen Klein- und Großtiere machen ihm Angst und Bange.Auch der WDR setzt zum Weihnachtsfest auf «Der Doktor und das liebe Vieh», zeigt allerdings zunächst die erste Staffel. Die ersten sechs Episoden werden in der Nacht vom 22. auf den 23. Dezember ab 1:10 Uhr ausgestrahlt, um 5:50 Uhr ist man dann mit der Übertragung durch. Für Zuschauer, die weniger lang ausbleiben wollen, wiederholt der öffentlich-rechtliche Sender die ersten drei Folgen am Samstag, 25. Dezember, ab 15:10 Uhr, ehe am Sonntag ab 14:00 Uhr die übrigen drei Ausgaben zweitverwertet werden.